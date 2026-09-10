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  3. Сектор "Г" събира 20 000 евро за три мащабни хореографии

Сектор "Г" събира 20 000 евро за три мащабни хореографии

  • 10 сеп 2026 | 19:58
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Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

Организираните привърженици на ЦСКА излязоха с публикация във "Фейсбук" на страницата "Трибуна Сектор Г". Феновете на армейците набират средства за три мащабни хореографии, които да бъдат "вдигнати" при завръщането на "червените" на стадион "Българска армия".

Сектор "Г" пусна шал - феновете обещаха мащабни хореографии при завръщането на "Армията"
Сектор "Г" пусна шал - феновете обещаха мащабни хореографии при завръщането на "Армията"

"Армейци, благодарим на всички присъствали вчера. Както видяхте отново едните пишат и търсят внимание в социалните портали, а другите показват на място кое как се прави. Така ще бъде и занапред!Сигурно вече знаете, че Армията официално има АКТ 16, което значи, че сме още една крачка по-близо до завръщането ни у дома. То ще бъде грандиозно и такова, каквото подхожда на целокупната армейска общност.

За целта ние подготвяме три хореографии и специално музикално събитие, с които да демонстрираме отново, че мащабите при нас са на друго ниво, далечно за всички останали. За да се осъществи всичко това е необходима сумата от 20 000 EUR, а освен добре познатите начини за дарение, може да помогнете, закупувайки официалния ни дрескод-артикул по повод завръщането ни у дома - специалният червено-бял шал "Армията".

Може да го откриете на място в магазина ни на "Иван Асен" или да го поръчате от бланката в коментарите на тази публикация. Обичайните начини за помощ са:

IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01
БАНКА: TBI Bank
REVOLUT: +359887626180
PAYPAL: fcsektorg@gmail.com
На място във фен-магазина на “Иван Асен"
САМО ЦСКА!", написаха от Северната трибуна.

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