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  3. Паро: Янев да върви с гордо вдигната глава! Свърши си работата

Паро: Янев да върви с гордо вдигната глава! Свърши си работата

  • 11 сеп 2026 | 09:45
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Славният треньор на ЦСКА Аспарух Никодимов сподели задоволството си от успеха над Левски и спечелването на Суперкупата на България.

Янев с историческо постижение за Суперкупата на България
Янев с историческо постижение за Суперкупата на България

"Със сигурност настроението е много по-различно след такава хубава победа. Първото полувреме ги разузнахме и после нанесохме удара (смее се). Водещите отбори в момента са горе-долу на едно ниво. Между лошото и хубавото, някъде по средата. Много се радвам за Христо Янев, направи ни щастливи и с тази победа, и с предишните. Съжалявам, че се стигна до напускането му по този начин", заяви Никодимов пред "Тема Спорт".

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Единственият българин с полуфинали за КЕШ като футболист и треньор отправи и специално послание към Христо Янев: "Мога да му кажа да върви с гордо вдигната глава, свърши си работата, изпълни задачите, които му бяха дадени. Няма от какво да се срамува. Убеден съм, че е работил с голяма любов и себераздаване. Това се оценява. Пожелавам му много успехи и съм сигурен, че ще ги постигне".

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