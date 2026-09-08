Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Наставникът на ЦСКА Христо Янев застана пред медиите преди утрешния двубой с Левски за Суперкупата на България, като изненадващо обяви, че срещата срещу "сините" е негова последна начело на тима, тъй като подава оставка.

Двубоят е в сряда (9 септември) от 18:30 часа на националния стадион “Васил Левски”.

"Искам да кажа нещо, което внимателно съм мислил и премислил. Утре ще е последният ми мач като треньор на ЦСКА. Решението ми е заради войната, която се води срещу мен и клуба и която вкарва напрежение във всички нас. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация, де се пребори с трудностите, които има като отбор. Поглеждайки се в огледалото, си задавам въпроса направи ли Янев нещо срещу клуба и отбора - категорично не. Направи ли нещо срещу отбора - категорично не. Атаките не спират, обидите стават грозни и това е нещо, което ме кара да забравя всички мечти и цели, които съм си поставял. За мен няма нищо по-важно ЦСКА като клуб и отбор да бъде добре. Надявам се да сваля напрежението, за да може хората да си вършат работата по най-добрия начин. Откакто съм в клуба, от двехилядната година, за пръв път виждам толкова добре организиран клуб отвътре и толкова добре организирана атака отвън.

Янев: Изпълних всичко, за което бях поставен, атаката срещу мен е чудовищна, брутална

Най-много ме боли, че част от атакати идват от хора, които се бият в гърдите, че са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА и ви го казвам а го знаете", започна изказването си Янев.

"Имам над 200 мача като футболист. Когато подписвах договор с клуба, не съм поставял изисквания за абсолютно нищо, въпреки това не спират да ме атакуват хора, за които съм работил с цялото си сърце и душа. За мое огромно съжаление ЦСКА бе в изключително тежко състояние и двата пъти, когато го поех. Колко хора биха се справили с такава ситуация и колко треньори отказаха? Поглеждам се в огледалото и се чудя кое е толкова лошото, което направих за тези 11 месеца?

В момента отборът има реален шанс да се бори за титлата. В Европа отстранихме отбори, които са градени с години с десет месеца работа. И въпреки това има недоволни. Ако това, че аз не съм в ЦСКА обедини червената общност, ще се радвам. Обвиняват ме за много неща за цялата тази година, но кой не би го правил на мое място. Всичко съм правил отборът да върви напред. Как да направим трансфери, като се борим с финансов феърплей? Как да станем шампиони, като ни свирят като в Разград или както в последния момент от миналия кръг. Искам на нормалните хора да им е ясно какъв път извървя ЦСКА за тези десет месеца. Искам да благодаря на собственика Валтер Папазки, за това което прави с ЦСКА. На ръководството, че не се отказа от нищо, което минахме по пътя", каза Янев.

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