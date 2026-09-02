Славия 0:0 Левски, Вуцов е капитан за "сините"

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Отборите на Славия и Левски играят при резултат 0:0 в отложен мач от 5-ия кръг на efbet Лига.

Наставникът на "белите" Ратко Достанич залага на всичко най-добро в атака, която се води от триото Емил Стоев, Роберто Райчев и Владимир Николов.

Старши треньорът на гостите Хулио Веласкес направи доста промени от победата над Ботев (Пловдив). Испанският специалист ротира цялата четворка в защита, а в центъра на терена в игра се появява Асен Митков на мястото на Марко Груич. В атака също има много промени, като за шампионите започват Евертон Бала, Рейналдо и Давид Кусо. С капитанската лента пък излезе Светослав Вуцов.

СЛАВИЯ - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:



Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 5. Дейвид Малембана, 20. Жордан Варела, 95. Владимир Милетич, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев, 77. Емил Стоев, 7. Роберто Райчев, 10. Владимир Николов



Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 18. Гашпер Търдин, 21. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес, 19. Мехди Мубарик, 10. Асен Митков, 35. Сержиньо, 27. Давид Кусо, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо



Стадион: "Александър Шаламанов", София

Главен съдия: Любослав Любомиров

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Снимки: Борислав Цветанов