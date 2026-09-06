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  3. Гасли: Не бях мотивиран допълнително от отнетия подиум в Монако

Гасли: Не бях мотивиран допълнително от отнетия подиум в Монако

  • 6 сеп 2026 | 12:47
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Пилотът на Алпин Пиер Гасли заяви, че решението на Международния апелативен съд на ФИА да му отнеме подиума от Гран При на Монако не е послужило като допълнителна мотивация за спечелването на полпозишън в Италия.

Малко повече от 24 часа след като научи, че губи третото си място от надпреварата в Княжеството, Гасли постигна шокиращ първи полпозишън в кариерата си във Формула 1 на пистата „Монца“. Французинът изпревари Джордж Ръсел от Мерцедес с едва 0.060 секунди, което породи въпроси дали решението на съда не му е дало „малко допълнителна мотивация“.

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„Не мисля, че мога да кажа много по този въпрос. Единственото, което мога да споделя, е, че ситуацията не е приятна, не е идеална“, отговори Гасли.

„Очевидно се опитвам да използвам всичко, което мога, за да го превърна в нещо положително и в допълнителна мотивация, но мисля, че можех да мина и без това този уикенд. Да, това е всичко, което ще кажа“, добави французинът.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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