Гасли: Не бях мотивиран допълнително от отнетия подиум в Монако

Пилотът на Алпин Пиер Гасли заяви, че решението на Международния апелативен съд на ФИА да му отнеме подиума от Гран При на Монако не е послужило като допълнителна мотивация за спечелването на полпозишън в Италия.

A special welcome for your polesitter 👏



Grazie mille @scuderiaferrari 🫶 pic.twitter.com/DlNSoP3NAc — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2026

Малко повече от 24 часа след като научи, че губи третото си място от надпреварата в Княжеството, Гасли постигна шокиращ първи полпозишън в кариерата си във Формула 1 на пистата „Монца“. Французинът изпревари Джордж Ръсел от Мерцедес с едва 0.060 секунди, което породи въпроси дали решението на съда не му е дало „малко допълнителна мотивация“.

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„Не мисля, че мога да кажа много по този въпрос. Единственото, което мога да споделя, е, че ситуацията не е приятна, не е идеална“, отговори Гасли.



„Очевидно се опитвам да използвам всичко, което мога, за да го превърна в нещо положително и в допълнителна мотивация, но мисля, че можех да мина и без това този уикенд. Да, това е всичко, което ще кажа“, добави французинът.

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Снимки: Gettyimages