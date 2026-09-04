Макларън: Обвиненията на Бриаторе са обидни

Шефът на Макларън, Андреа Стела, отговори на обвиненията, отправени от изпълнителния съветник на Алпин, Флавио Бриаторе. Италианецът постави под въпрос независимостта на един от съдиите, участвали в изслушването на Международния апелативен съд на ФИА, твърдейки, че той има връзки с Макларън.

Обвиненията, отправени от Бриаторе са странни, като се има предвид историята на италианеца във Формула 1 и "Крашгейт", което превръща цялата ситуация в шега.

🗣️ "Le problème, c'est qu’un juge est lié à McLaren"



À la suite d'un appel, dont McLaren est à l'origine, Pierre Gasly a perdu le podium à Monaco. Flavio Briatore et Andrea Stella en ont discuté en conférence de presse. #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/xqFhCtUlZ9 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 4, 2026

Изненада! Флавио Бриаторе се усъмни в честността на съда след Гран при на Монако

Традиционната пресконференция на шефовете на отбори в Монца се превърна в истинско шоу, като Флавио Бриаторе и Андреа Стела заеха централно място. Повод за това бе важната новина от по-рано през деня, когато Международният апелативен съд на ФИА възстанови наказанията на Пиер Гасли от Гран При на Монако.

Бриаторе отправи сериозни обвинения, поставяйки под съмнение независимостта на един от съдиите, участвали в изслушването. Изпълнителният съветник на Алпин заяви, че съдията има връзки с базирания в Уокинг отбор и твърди, че поведението му по време на производството е породило притеснения относно неговата безпристрастност.

Апелативният съд на ФИА отне подиума на Пиер Гасли от Гран При на Монако

„Много странното беше четвъртият съдия в състава, като един от съдиите действаше като прокурор. Това не е голям проблем. Проблемът е, че той е много свързан с компанията Макларън, защото имаме хубава снимка на този човек по време на реч за Макларън през 2018 г. в МСО Бевърли Хилс“, каза той.

„Той е създал фондация, наречена „One Drop Foundation“. А Макларън ѝ е дал две или три коли Макларън. И мисля, че беше доста несправедливо един от съдиите да е свързан с отбор, който протестира нашия подиум.“

Джордж Ръсел поведе пред Леклер и Антонели във втората тренировка на „Монца“

Първоначално Стела предпочете да не се ангажира пряко с твърденията на Бриаторе, като вместо това се позова на официалното изявление на Макларън и даде да се разбере, че е готов да обсъди самия резултат от делото: „Ако искаме да говорим за това, тогава с удоволствие ще коментирам. Току-що пуснахме и изявление. Или ако искате да говорите за този вид обвинения, тогава мисля, че това не е удобно.“

Малко след това обаче Стела избра да отговори твърдо на обвиненията на Бриаторе, като ясно заяви, че смята посоката на дискусията за обидна за Макларън и репутацията на отбора.

Макларън праща Ландо Норис в Льо Ман догодина?

Италианецът подчерта сериозността на отправените твърдения и предупреди, че всеки, който отправя подобни обвинения на публичен форум, ще трябва да поеме отговорност за тях. Той също така твърдо защити процедурите на Международния апелативен съд на ФИА, настоявайки, че изслушването е проведено по най-високите стандарти и не трябва да бъде поставяно под въпрос по такъв начин.

„Смятам, че тази конференция, поемайки в тази посока, е доста обидна за Макларън, за репутацията на отбор, който заслужава голямо уважение. И ако някой отправя подобни обвинения, които изглеждат доста сериозни, ще трябва да поеме отговорност за това, което казва на публичен форум.“

„Изслушването, целият Международен апелативен съд беше проведен по най-високите стандарти. И не трябва да поставяме под въпрос тази фаза по начина, по който беше направено.“

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages