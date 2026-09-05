Исак Хаджар благодари на Ред Бул за "още по-сладкото" усещане след решението за подиума му в Монако

Исак Хаджар изрази благодарността си към отбора на Ред Бул за усилията им да му върнат подиума от Гран При на Монако, след като казусът беше отнесен до Международния апелативен съд на ФИА.

89 days later… 🏆 pic.twitter.com/7MsysVY5Iv — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 4, 2026

Първоначално Хаджар се качи на подиума в Монте Карло, заемайки третото място, след като Пиер Гасли получи две наказания от по пет секунди към състезателното си време. Това свали пилота на Алпин до седмата позиция зад Хаджар, Оскар Пиастри, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад.

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Впоследствие обаче Алпин успешно подаде молба за преразглеждане на двойното наказание на Гасли за превишена скорост в пит-лейна, което го върна на третото място. Това накара Ред Бул и Макларън да обжалват пред най-висшия правен орган в моторните спортове под егидата на ФИА – Международния апелативен съд.

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Изслушването се проведе през август, а решението беше обявено в петък. Наказанията на Гасли бяха възстановени, което официално върна Хаджар на третата позиция. Това е първият му подиум за Ред Бул и втори в неговата кариера.

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След като вече беше изпитал усещането да застане до победителя в състезанието Андреа Кими Антонели и заелия второ място Люис Хамилтън, сега Хаджар официално има и подиум, записан в историята.

Finishing Friday with a word from Isack on his first podium for the Team 🏆 pic.twitter.com/FaOp80E1TX — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 4, 2026

„Страхотно е да си върна подиума. Винаги съм казвал, че никой не може да ми отнеме усещането да съм на подиума в Монако, независимо от крайния резултат, но да го имам официално записан в книгите е още по-сладко.



„Големи благодарности на Лоран [Мекис] и на отбора за упоритата им борба извън пистата, за да ми върнат този подиум – първият ми с тези цветове“, заяви Хаджар.

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Снимки: Gettyimages