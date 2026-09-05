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Исак Хаджар благодари на Ред Бул за "още по-сладкото" усещане след решението за подиума му в Монако

  • 5 сеп 2026 | 12:15
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Исак Хаджар изрази благодарността си към отбора на Ред Бул за усилията им да му върнат подиума от Гран При на Монако, след като казусът беше отнесен до Международния апелативен съд на ФИА.

Първоначално Хаджар се качи на подиума в Монте Карло, заемайки третото място, след като Пиер Гасли получи две наказания от по пет секунди към състезателното си време. Това свали пилота на Алпин до седмата позиция зад Хаджар, Оскар Пиастри, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад.

Апелативният съд на ФИА отне подиума на Пиер Гасли от Гран При на Монако
Апелативният съд на ФИА отне подиума на Пиер Гасли от Гран При на Монако

Впоследствие обаче Алпин успешно подаде молба за преразглеждане на двойното наказание на Гасли за превишена скорост в пит-лейна, което го върна на третото място. Това накара Ред Бул и Макларън да обжалват пред най-висшия правен орган в моторните спортове под егидата на ФИА – Международния апелативен съд.

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Изслушването се проведе през август, а решението беше обявено в петък. Наказанията на Гасли бяха възстановени, което официално върна Хаджар на третата позиция. Това е първият му подиум за Ред Бул и втори в неговата кариера.

Пиер Гасли се чувства "ограбен", след като съдът му отне подиума в Монако
Пиер Гасли се чувства "ограбен", след като съдът му отне подиума в Монако

След като вече беше изпитал усещането да застане до победителя в състезанието Андреа Кими Антонели и заелия второ място Люис Хамилтън, сега Хаджар официално има и подиум, записан в историята.

„Страхотно е да си върна подиума. Винаги съм казвал, че никой не може да ми отнеме усещането да съм на подиума в Монако, независимо от крайния резултат, но да го имам официално записан в книгите е още по-сладко.

„Големи благодарности на Лоран [Мекис] и на отбора за упоритата им борба извън пистата, за да ми върнат този подиум – първият ми с тези цветове“, заяви Хаджар.

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Снимки: Gettyimages

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