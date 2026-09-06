Квалификацията на "Монца" се оказа най-оспорваната в историята

Вчерашната квалификация на „Монца“ се оказа най-оспорваната в историята на Формула 1, ако гледаме цялостното класиране в топ 10.

Ще има ли сили Пиер Гасли за още една сензация в Храма на скоростта?

Разликата между Пиер Гасли, който спечели полпозишън и Арвид Линдблад, който беше най-бавен в Q3, беше точно 0.500 секунди. Това прави вчерашната трета фаза на квалификацията най-оспорваната в цялата история на спорта.

Иначе, ако гледаме само и единствено битката за полпозишъна, надали някога ще видим подобряване на рекорда от Гран При на Европа на „Херес“ през 1997 година. Тогава първите трима в квалификацията – Жак Вилньов, Михаел Шумахер и Хайнц-Харалд Френтцен дават идентично време на хилядната от секундата. В Канада през 2024 Джордж Ръсел и Макс Верстапен също завършиха с равно време в битката за първото място на старта, но Ландо Норис, който се класира трети, отчете пасив от 0.021.

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Снимки: Gettyimages