След близо 29 години французин отново спечели квалификация във Формула 1

С победата си в квалификацията преди Гран При на Италия Пиер Гасли сложи край на близо 29-годишното чакане за неговата родина Франция за нов победител в квалификация във Формула 1.

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Последният французин с полпозишън в световния шампионат преди Гасли беше Жан Алези, който има две спечелени квалификации в своята кариера. А, по ирония на съдбата и двата полпозишъна на Алези също са спечелни на „Монца“, съответно през 1994 година с Ферари и през 1997 с Бенетон. Квалификацията през 1997 година се провежда на 6 септември, така че Франция трябваше да чака 29 години без един ден за нов победител в квалификация във Формула 1.

Пиер Гасли поднесе изненадата на сезона и спечели полпозишъна на "Монца"

През 1997 година Алези не успя да превърна полпозишъна си в Храма на скоростта в победа, след като финишира втори зад Дейвид Култард в състезанието. На финала двамата бяха разделени от по-малко от две секунди, като шотландският пилот на Макларън триумфира с аванс от 1.937.

Гасли: Усетих, че съм направил много добра обиколка

Освен, че сложи край на дългото чакане на Франция за нов победител в квалификация, Гасли също така донесе първи полпозишън за отбора от Енстоун от 2009 година насам. Тогава, когато тимът се състезаваше като Рено, Фернандо Алонсо потегли от първото място в Унгария, след като заложи на агресивна стратегия с малко гориво на борда в края на квалификацията на „Хунгароринг“. На следващия ден двукратният шампион не успя да финишира, след като една от гумите му не беше закрепена при неговото първо спиране в бокса.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages