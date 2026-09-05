Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. След близо 29 години французин отново спечели квалификация във Формула 1

След близо 29 години французин отново спечели квалификация във Формула 1

  • 5 сеп 2026 | 18:57
  • 226
  • 0
След близо 29 години французин отново спечели квалификация във Формула 1

С победата си в квалификацията преди Гран При на Италия Пиер Гасли сложи край на близо 29-годишното чакане за неговата родина Франция за нов победител в квалификация във Формула 1.

Последният французин с полпозишън в световния шампионат преди Гасли беше Жан Алези, който има две спечелени квалификации в своята кариера. А, по ирония на съдбата и двата полпозишъна на Алези също са спечелни на „Монца“, съответно през 1994 година с Ферари и през 1997 с Бенетон. Квалификацията през 1997 година се провежда на 6 септември, така че Франция трябваше да чака 29 години без един ден за нов победител в квалификация във Формула 1.

Пиер Гасли поднесе изненадата на сезона и спечели полпозишъна на "Монца"
Пиер Гасли поднесе изненадата на сезона и спечели полпозишъна на "Монца"

През 1997 година Алези не успя да превърна полпозишъна си в Храма на скоростта в победа, след като финишира втори зад Дейвид Култард в състезанието. На финала двамата бяха разделени от по-малко от две секунди, като шотландският пилот на Макларън триумфира с аванс от 1.937.

Гасли: Усетих, че съм направил много добра обиколка
Гасли: Усетих, че съм направил много добра обиколка

Освен, че сложи край на дългото чакане на Франция за нов победител в квалификация, Гасли също така донесе първи полпозишън за отбора от Енстоун от 2009 година насам. Тогава, когато тимът се състезаваше като Рено, Фернандо Алонсо потегли от първото място в Унгария, след като заложи на агресивна стратегия с малко гориво на борда в края на квалификацията на „Хунгароринг“. На следващия ден двукратният шампион не успя да финишира, след като една от гумите му не беше закрепена при неговото първо спиране в бокса.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

  • 5 сеп 2026 | 16:00
  • 30668
  • 7
Ръсел със значително предимство преди квалификацията в Италия

Ръсел със значително предимство преди квалификацията в Италия

  • 5 сеп 2026 | 14:41
  • 3472
  • 0
Рали „Сафари“ може да изпадне от календара на WRC

Рали „Сафари“ може да изпадне от календара на WRC

  • 5 сеп 2026 | 12:54
  • 869
  • 0
Какво научи Антонели докато кара зад Верстапен на "Монца"?

Какво научи Антонели докато кара зад Верстапен на "Монца"?

  • 5 сеп 2026 | 12:46
  • 1313
  • 0
Раул Фернандес признава, че всяка останала надежда за титлата в MotoGP е "изчезнала"

Раул Фернандес признава, че всяка останала надежда за титлата в MotoGP е "изчезнала"

  • 5 сеп 2026 | 12:34
  • 418
  • 0
Джордж Ръсел: Ферари продължава да е фаворитът на "Монца"

Джордж Ръсел: Ферари продължава да е фаворитът на "Монца"

  • 5 сеп 2026 | 12:27
  • 1376
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) 0:1 ЦСКА, гостите по-активни в началото

Спартак (Вн) 0:1 ЦСКА, гостите по-активни в началото

  • 5 сеп 2026 | 19:23
  • 19332
  • 49
Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

Никола Цолов увеличи аванса си на върха на Формула 2 с 5-то място на „Монца“

  • 5 сеп 2026 | 16:00
  • 30668
  • 7
Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

  • 5 сеп 2026 | 18:36
  • 10212
  • 22
Интер 0:0 Наполи, положения и пред двете врати

Интер 0:0 Наполи, положения и пред двете врати

  • 5 сеп 2026 | 19:00
  • 1776
  • 1
Съставите на Шалке 04 и Байерн, Кейн, Олисе и Мусиала на пейката на баварците

Съставите на Шалке 04 и Байерн, Кейн, Олисе и Мусиала на пейката на баварците

  • 5 сеп 2026 | 19:07
  • 347
  • 0
Стана ясно защо Цварц и Брахими не са в групата на ЦСКА

Стана ясно защо Цварц и Брахими не са в групата на ЦСКА

  • 5 сеп 2026 | 16:21
  • 25349
  • 21