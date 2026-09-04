Изненада! Флавио Бриаторе се усъмни в честността на съда след Гран при на Монако

Шефът на Алпин във Формула 1, Флавио Бриаторе, изрази съмнения относно справедливостта на апелативната процедура срещу резултатите от Гран при на Монако, като заявит, че един от съдиите има близки отношения с Макларън.

Пиер Гасли беше един от няколкото пилоти, санкционирани в Монако за превишаване на скоростта в питлейна, което по-късно се оказа резултат от неправилно измерване от страна на ФОМ. Гасли загуби третото си място, но Алпин поиска преразглеждане на наказанията, като стюардите на ФИА се съгласиха да отменят санкцията на французина.

Extraordinary press conference unfolding here at Monza, as Flavio Briatore has accused one of the judges involved in the ICA hearing of being involved with McLaren, including naming the individual.



Andrea Stella very clearly not impressed by the surprise accusations. #F1 pic.twitter.com/dCQjG8BxUl — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) September 4, 2026

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Макларън и Ред Бул обжалваха това решение, тъй като другите замесени пилоти вече бяха изтърпели наказанията си и нямаха възможност те да бъдат отменени.

След продължителна процедура Международният апелативен съд на ФИА се произнесе в полза на жалбоподателите и възстанови двете петсекундни наказания на Гасли. Това го свали до седмо място, а пилотът на Ред Бул Исак Хаджар си върна мястото на подиума.

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В изявление Алпин изрази „своето разочарование и неудовлетворение“ от решението. Но на пресконференцията на ФИА по време на Гран при на Италия в петък, изпълнителният съветник Флавио Бриаторе отиде много по-далеч и предположи, че изслушването е било несправедливо. Той заяви, че един от четиримата съдии - Филипо Маркино, има връзки с Макларън.

„Мисля, че е много нечестно. Приемаме решението, но много странното беше, че в състава имаше четирима съдии, а един от тях действаше като прокурор - каза Бриаторе. - Бяха четирима съдии, а този беше истински прокурор срещу ФИА, срещу нас, срещу ФОМ.“

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„Впоследствие разбрахме каква е причината този човек да е толкова зъл. Той е много свързан с Макларън. Имаме хубава снимка на този господин, който държи реч за Макларън през 2018 г. в Бевърли Хилс. Той има фондация, наречена „One Drop Foundation“, а Макларън са дарили два или три автомобила Макларън, и това беше доста нечестно.“

„Приемаме решението, приемаме всичко, но е доста странно един човек в състава да е свързан с отбора. Това е несправедливо. Съдията обикновено трябва да бъде напълно независим.“

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Бриаторе се завърна във Формула 1 през юни 2024 г. като изпълнителен съветник на тогавашния главен изпълнителен директор на Алпин, Лука де Мео. По-рано в кариерата си италианецът помогна на отборите на Бенетон и Рено да спечелят последователни световни титли, съответно с Михаел Шумахер и Фернандо Алонсо.

Впоследствие обаче той получи доживотна забрана за достъп до падока заради ключовата си роля в скандала „Крашгейт“ в Сингапур през 2008 г. Бриаторе беше замесен в заговор, при който неговият пилот Нелсън Пикет-младши катастрофира умишлено, за да предизвика намеса на кола за сигурност, която помогна на съотборника му Алонсо да спечели. Тази доживотна забрана от ФИА беше отменена през 2010 г., като италианецът беше редовно присъствие в падока като посредник при сключване на сделки до официалното си завръщане с Алпин.

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Снимки: Gettyimages