Ще има ли сили Пиер Гасли за още една сензация в Храма на скоростта?

Пиер Гасли поднесе изненадата на сезона във Формула 1, триумфирайки във вчерашната квалификация на „Монца“. Така той си осигури своя първи полпозишън в световния шампионат на пистата, на която през 2020 той спечели своята първа и до момента единствена победа, триумфирайки в Гран При на Италия с Алфа Таури.

Първото място на старта определено дава надежди на Гасли, че той ще може да се бори за силен резултат и в днес, а въпросът е дали французина ще има сили за втора победа в Храма на скоростта? За да я постигне той ще трябва да се пребори с доста сериозна конкуренция, като до него на първата редица ще застане Джордж Ръсел с Мерцедес.

От втория ред ще потеглят пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън, които със сигурност ще искат да зарадват хилядите тифози със силно представяне. Зад тях от третата редица ще потеглят Макс Верстапен и Оскар Пиастри, който се класира трети в квалификацията, но беше преместен с три места назад заради блокиране срещу Лиам Лоусън в хода на квалификационния час.

Lawson wasn't impressed, and neither were the stewards



Piastri picked up a three-place grid penalty for this incident during qualifying#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/oFU9jS2bQO — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Зад първите шестима на старта топ 10 ще допълнят вторият пилот на Алпин Франко Колапинто, световният шампион и победителя от последните две състезания в Унгария и Нидерландия Ландо Норис, Арвид Линдблад и Габриел Бортолето. Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели ще започне домашното си състезание от 20-то място заради наказание за използването на допълнителни компоненти в задвижващата система на неговия автомобил. Такива наказания имат още Лоусън и Алекс Албон, които ще си разделят последната редица.

Състезанието за Гран При на Италия, 13-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за днес от 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg. Надпреварата на „Монца“ е със състезателна дистанция от 53 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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