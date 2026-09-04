Апелативният съд на ФИА отне подиума на Пиер Гасли от Гран При на Монако

Три месеца след надпреварата за Гран При на Монако настъпи нова промяна в резултата от състезанието в Княжеството, след като Апелативният съд на ФИА уважи протеста на Макларън и Ред Бул, свързан с двете 5-секунди наказания на Пиер Гасли.

Французинът беше сред пилотите, които бяха санкционирани за превишаване на скоростта в бокса по време на надпреварата. По-късно обаче се оказа, че измерването е било грешно и поради тази причина, след протест на Алпин, двете санкции на френския състезател бяха анулирани няколко дена по-късно. Това ядоса другите тимове, чиито пилоти изтърпяха своите наказания в хода на самото състезание, а не след него, както стана с Гасли.

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В крайна сметка Макларън и Ред Бул се обърнаха към Апелативния съд на ФИА, който е крайна инстанция по всички въпроси. Изслушването пред магистратите беше на 25 август, а днес те най-накрая излязоха със своето решение.

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Те повторно налагат двете 5-секунди наказания на Гасли, които свалят пилота на Алпин от третото на седмото място, а печеливши от това са Исак Хаджар, Оскар Пиастри, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, които се изкачват с по една позиция напред. Основният аргумент на съдиите е, че няма как наказанията на един пилот да бъдат анулирани, а тези на негови конкуренти – не. Санкционирани за превишаване на скоростта в бокса в Монако освен Гасли бяха още Пиастри, Люис Хамилтън и Джордж Ръсел, чието състезание се превърна в истински кошмар в резултат на това наказание и той завърши извън точките.

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Снимки: Gettyimages