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Пиер Гасли поднесе изненадата на сезона и спечели полпозишъна на "Монца"

  • 5 сеп 2026 | 18:08
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Пиер Гасли поднесе изненадата на сезона и спечели полпозишъна на "Монца"

Пиер Гасли поднесе изненадата на сезона във Формула 1, печелейки квалификацията преди Гран При на Италия, за да завоюва своя първи полпозишън в световния шампионат.

Победителят на „Монца“ от 2020 година стигна до първото място с обиколка за 1:21.786, с която той изпревари с 0.060 секунди големият фаворит в квалификацията Джордж Ръсел, който остана втори. Трети се нареди Оскар Пиастри, който обаче може да бъде наказан заради блокиране срещу Лиам Лоусън във втората фаза.

Инцидентът тепърва ще бъде разследван и в случай, че австралиецът действително бъде санкциониран, най-вероятно с три места, то трети ще потегли Шарл Леклер, който ще раздели втората редица със своя съотборник във Ферари Люис Хамилтън. Макс Верстапен се класира шести в квалификацията, а седми остана лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели, който ще стартира от дъното след наказание.

Така седми ще тръгне вторият пилот на Алпин Франко Колапинто, който ще подели четвърти ред със световния шампион и победител от последните две състезания в Унгария и Нидерландия Ландо Норис. Най-бавен в края на третата фаза на квалификацията беше Арвид Линдблад, който ще стартира девети след наказанието на Антонели.

Само 0.001 раздели Габриел Бортолето от участие в решителните 13 минути на битката за полпозишъна, след като бразилецът беше с точно толкова по-бавен от Хамилтън в борбата за последното място в топ 10 в края на Q2. Заедно с него аут от квалификацията след втората ѝ част бяха Оливър Беарман, Нико Хюлкенберг, наказаният Лоусън, Карлос Сайнц и Естебан Окон.

В края на първите 18 минути на битката за полпозишъна Юки Цунода, който за второ поредно състезание кара за Рейсинг Булс, завърши на 0.139 зад Сайнц в битката за последното място в Q2. Така, след наказанието на Антонели, японецът ще потегли 16-ти, а елиминирани заедно с него след Q1 бяха още Алекс Албон, Валтери Ботас, Серхио Перес, Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

Албон също ще изтърпи наказание на стартовата решетка, което ще изкачи пилотите на Кадилак и Астън Мартин с по още една позиция напред освен тази, която те печелят от санкциите на Антонели и Лоусън. В дъното на решетката Антонели ще стартира пред Албон и Лоусън, които ще си разделят последната редица в този ред.

Състезанието за Гран При на Италия, 13-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Imago

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