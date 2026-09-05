Гасли: Усетих, че съм направил много добра обиколка

Пиер Гасли спечели своя първи полпозишън във Формула 1, поднасяйки голямата изненада на сезон 2026 по време на квалификацията за Гран При на Италия.
Полпозишънът французина идва точно 6 години, след като той спечели своята първа и до момента единствена победа във Формула 1, отново на „Монца“. След квалификацията пилотът на Алпин заяви, че е знаел, че е направил много добра обиколка и не пропусна да отбележи колко специално място за него е Храма на скоростта.
Пиер Гасли поднесе изненадата на сезона и спечели полпозишъна на "Монца"
„Беше страхотно! Благодаря на всички. Невероятна квалификация! От първата обиколка в Q1 се почувствах добре в колата. Опитвах се да напредвам малко с всяка следваща сесия и усетих, че съм направил много добра обиколка.
„От девет години преследвам този полпозишън. Спечелих първото ми състезание тук, на „Монца“, а сега завоювах и първия ми полпозишън тук. Има нещо специално тук“, каза развълнуваният Гасли.
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Снимки: Gettyimages