Пиер Гасли се чувства "ограбен", след като съдът му отне подиума в Монако

Пиер Гасли заяви, че се чувства „ограбен“, след като Международният апелативен съд на ФИА реши да му отнеме подиума от Гран При на Монако.

В петък съдът обяви решението си по жалбата, подадена от Макларън и Ред Бул срещу документ 99 на стюардите и решения 1 и 2 от състезанието в Княжеството. Тези решения отменяха двете 5-секундни наказания на Гасли за превишена скорост в пит-лейна, които първоначално го бяха свалили от трето на седмо място.

Апелативният съд на ФИА отне подиума на Пиер Гасли от Гран При на Монако

Отборът на Алпин беше успял да отмени тези санкции чрез право на преразглеждане, след като се установи, че официалният хронометрист е допуснал грешка при измерването на дължината на питлейна. Стюардите в Монако не са знаели за тази грешка, когато са наложили наказанията на няколко пилоти, включително на Оскар Пиастри от Макларън и на Гасли.

Макларън не можа да обжалва наказанието на Пиастри, тъй като правилникът не предвижда механизъм за отмяна на ефекта от вече изтърпяна санкция. Гасли обаче не беше изтърпял своите общо 10 секунди наказание чрез спиране в бокса, а времето беше добавено към общото му състезателно време – опция, която пилотите често избират.

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След като изслуша случая миналия месец, Международният апелативен съд на ФИА – най-висшата правна инстанция в моторните спортове под егидата на федерацията – реши да възстанови двете наказания на Гасли. Това го върна на седмото място, като по този начин Исак Хаджар се изкачи на третата позиция, Пиастри на четвъртата, Лиам Лоусън на петата, а Арвид Линдблад на шестата.

Първоначално Алпин прие решението, но впоследствие изпълнителният съветник на тима Флавио Бриаторе отправи остра атака срещу един от съдиите в състава и намекна, че може да бъдат предприети по-нататъшни действия.

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За Алпин съществува възможност да поиска преразглеждане на решението на апелативния съд, ако се появят доказателства, които не са били налични по време на изслушването. Коментирайки решението, Гасли изрази усещането си, че Алпин е бил „ограбен“ от първия си подиум след Гран При на Сао Пауло през 2024 г.

„Мисля, че ни ограбват и не мисля, че нещата ще спрат дотук. Беше напълно ясно каква е била скоростта ни в пит-лейна, но има много интерпретации и правни битки, които се водят в офиси за точки, които надхвърлят случващото се в спорта“, заяви Гасли пред Canal+.



„И е тъжно да виждаш как резултатите се решават вследствие на подобни събития. На пистата завършихме трети. След това имаше нов обрат. Както и да е, ще оставя екипа си да се погрижи за останалото. Аз направих всичко възможно на пистата, а сега е техен ред да направят необходимото. Имам им доверие“, добави той.

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Снимки: Gettyimages