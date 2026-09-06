Световният рекордьор на 400 м/пр Дос Сантос безкомпромисен и във финала на Диамантената лига

Новият световен рекордьор в бягането на 400 метра с препятствия Алисон дос Сантос беше безкомпромисен и във финала на Диамантената лига в Брюксел. Бразилецът спечели надпреварата в Белгия с нов рекорд на турнира от 46.70 секунди, след като на 27 август в Цюрих постигна впечатляващ световен рекорд от 45.80 сек.

Американецът Тревор Басит зае втората позиция в Брюксел днес с 48.03 сек, а друг бразилец Матеус Лима се нареди трети с 48.18 сек.

“Щастлив съм да спечеля тук в Брюксел, да взема трофея и съм доволен и от времето, което постигнах. Остава ми още едно състезание в Будапеща и искам да бъда абсолютен шампион. Преди две години се наложи да се оперирам и знаех, че ще се върна по-силен. Никога не съм се съмнявал в това, защото имам страхотен екип с мен и всички работим за една и съща цел. Фактът, че направих световния рекорд в Цюрих, не беше изненада. Знаех, че съм способен да постигна това време, но не можеш да предвидиш кога точно ще го направиш. Зависи от няколко обстоятелства и в Цюрих всичко си дойде на мястото”, каза Дос Сантос след победата си в Брюксел.

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Снимки: Imago