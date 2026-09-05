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  3. Диамант за Ямайка на гюле с резултат над 23 метра

Диамант за Ямайка на гюле с резултат над 23 метра

  • 5 сеп 2026 | 20:24
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Диамант за Ямайка на гюле с резултат над 23 метра

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 Раджиндра Кембъл (Ямайка) спечели диамантения трофей в тласкането на гюле за 2026 г. Ямаецът се наложи във финалния турнир в Брюксел тази вечер с впечатляващ резултат от 23.08 метра. Това е нов рекорд на турнира, най-добър резултат в света за сезона и национален рекорд на Ямайка. С този резултат той излезе на четвърто място във вечната ранглиста на дисциплината.

Кембъл остави след себе си американците Джордан Гейст с 22.23 м и Джо Ковач с 22.09 м. 

Китайката Зю Ян спечели диамантения трофей в хвърлянето на копие при жените също с нов рекорд на турнира от 68.42 м. 

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Снимки: Gettyimages

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