Диамант за Ямайка на гюле с резултат над 23 метра

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 Раджиндра Кембъл (Ямайка) спечели диамантения трофей в тласкането на гюле за 2026 г. Ямаецът се наложи във финалния турнир в Брюксел тази вечер с впечатляващ резултат от 23.08 метра. Това е нов рекорд на турнира, най-добър резултат в света за сезона и национален рекорд на Ямайка. С този резултат той излезе на четвърто място във вечната ранглиста на дисциплината.

Кембъл остави след себе си американците Джордан Гейст с 22.23 м и Джо Ковач с 22.09 м.

Китайката Зю Ян спечели диамантения трофей в хвърлянето на копие при жените също с нов рекорд на турнира от 68.42 м.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages