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Американски победи в овчарския скок и в скока на дължина във финала на Диамантената лига

  • 5 сеп 2026 | 23:21
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Американски победи в овчарския скок и в скока на дължина във финала на Диамантената лига

Американски победи бяха постигнати в скока на дължина при жените и в овчарския скок при дамите във финала на Диамантената лига в Брюксел тази вечер. В пясъка се наложи Монах Николс с 6.91 метра (+0.1 м/сек). Европейската шампионка от Бирмингам 2026 Лариса Япикино (Италия) остана втора с 6.86 м (+0.1 м/сек), а световната златна медалистка в зала от Нанкин 2025 Клеър Брайънт (САЩ) допълни тройката с 6.83 м (-0.1 м/сек). 

В овчарския скок при дамите правещата великолепен сезон Хана Мол (САЩ) извоюва диамантения трофей, след като постигна нов личен рекорд от 4.91 м. Тя се справи с тази височина от трети опит, а след това направи три неуспешни опита на 4.96 м. Европейската шампионка от Бирмингам Анджелика Мозер (Швейцария) зае втората позиция с 4.80 м, а многократната световна и европейска медалистка Тина Шутей (Словения) се нареди трета с 4.70 м. 

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Снимки: Imago

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