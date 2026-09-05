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  3. Паулино стана първата жена с 4 диамантени трофея на 400 метра

Паулино стана първата жена с 4 диамантени трофея на 400 метра

  • 5 сеп 2026 | 21:14
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Паулино стана първата жена с 4 диамантени трофея на 400 метра

Олимпийската шампионка на 400 метра от Париж 2024 Марилейди Паулино стана първата жена с четири диамантени трофея в дисциплината. Доминиканската спринтьорка спечели убедително финалното състезание в Брюксел с 48.64 секунди. Паулино подобри и рекорда на турнира, който беше 48.83 сек на американката Саня Ричардс-Рос от 2009 г. 

Втора на 400 м във финала на Диамантената лига завърши европейската шампионка Хенриета Ягер с 49.20 сек, а трета финишира ямайката Никиша Прайс с 49.36 сек. 

“Това е четвъртият път, в който печеля Диамантената лига и това винаги е специално. Работих наистина усилено и се надявах да постигна под 48 секунди отново този сезон, както в Токио миналата година. Бях много постоянна тази година и не загубих нито едно състезание. Днес съм доволна от резултата си от 48.64, защото за мен времето беше малко прекалено хладно”, сподели Паулина след финала.

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Снимки: Gettyimages

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