Масай Ръсел извоюва първия си диамант в битката на световните рекордьорки

Олимпийската шампионка и световна рекордьорка на 100 метра с препятствия Масай Ръсел се поздрави с първи диамантен трофей в своята колекция. Американката се наложи във финала на Диамантената лига в Брюксел с нов рекорд на турнира от 12.20 секунди (+1.0 м/сек). Тя спечели битката със световната рекордьорка на 60 м/пр в зала Девин Чарлтън, която поведе бягането, но в крайна сметка финишира втора с нов национален рекорд на Бахамите от 12.33 сек. Ямайката Меган Симъндс се нареди трета във финала с 12.43 сек.

“Още една победа! Чувствам се много благословена и благодарна, че продължавам да събирам такива, особено при първото ми идване тук в Брюксел. Хората бяха шумни и електрически! Титлите са най-важното нещо: когато се състезаваш за победа, времето се грижи само за себе си. Да спечелиш финала на Диамантената лига е също толкова важно, колкото и да спечелиш тези големи шампионски победи. В областта на леката атлетика това са дните, в които наистина трябва да се покажеш. Изключително съм щастлива, че постигнах точно това”, каза Ръсел след финала в Брюксел.

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Снимки: Gettyimages