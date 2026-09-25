Олимпийската вицешампионка Самба-Майела е временно отстранена заради нарушаване на антидопинговите правила

Олимпийската вицешампионка в бягането на 100 метра с препятствия от Париж 2024 Сирена Самба-Майела е временно отстранена от състезания заради предполагаемо нарушение на изискванията за предоставяне на информация за местонахождението ѝ, съобщи Звеното за интегритет в леката атлетика (AIU).

Миналия месец френски медии съобщиха, че Самба-Майела, единствената френска медалистка в леката атлетика на Олимпиадата в Париж, е натрупала три нарушения, свързани с изискванията за местонахождение, в рамките на 12-месечен период.

Съгласно антидопинговите правила, спортисти, които допуснат три такива нарушения в рамките на една година, било то чрез пропуснати проверки, неизпълнение на задължението за подаване на информация или комбинация от двете, могат да бъдат обвинени в нарушение на антидопинговите правила и да бъдат наказани със забрана за участие в състезания за срок до две години.

Това наказание поставя под въпрос участието ѝ на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Нейният агент Мака Хайдара заяви по-рано, че процедурата е свързана единствено със задълженията за отчитане на местонахождението, а не с употребата на забранени вещества, като добави, че Самба-Майела е спазвала установения ред и сътрудничи на разследването.

Самба-Майела не се е състезавала от юли насам, като по-късно се оттегли от Европейското първенство в Бирмингам поради контузия на прасеца.

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