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Патирадж донесе исторически първи диамантен трофей на Шри Ланка

  • 5 сеп 2026 | 23:52
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Патирадж донесе исторически първи диамантен трофей на Шри Ланка

Сензацията в хвърлянето на копие през 2026 година Руменеш Таранга Патирадж донесе исторически първи диамантен трофей на родината си Шри Ланка. Водачът в световната ранглиста за сезона (92.62) спечели финалния турнир от Диамантената лига в Брюксел тази вечер с постижение от 89.04 метра. Четвъртият от Европейското първенство в Бирмингам през миналия месец Давид Вегнер (Полша) подобри личния си рекорд и с 87.47 м зае второто място, а носителят на олимпийска титла в дисциплината Кешърн Уолкот (Тринидад и Тобаго) допълни тройката във финала с 83.99 м. 

“Аз съм първият атлет от Шри Ланка, спечелил финала на Диамантената лига, и това ме прави изключително горд. Нямах търпение да се състезавам в Диамантената лига и съм много щастлив, че бях възнаграден с победа на финала. Знам, че можех да се представя много по-добре от 89.04 днес, но условията бяха трудни. Свикнал съм с много по-високи температури. Ще се опитам да атакувам и да превзема рекорда на турнира през следващите няколко години”, каза Патирадж след победата си. 

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Снимки: Imago

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