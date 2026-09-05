Патирадж донесе исторически първи диамантен трофей на Шри Ланка

Сензацията в хвърлянето на копие през 2026 година Руменеш Таранга Патирадж донесе исторически първи диамантен трофей на родината си Шри Ланка. Водачът в световната ранглиста за сезона (92.62) спечели финалния турнир от Диамантената лига в Брюксел тази вечер с постижение от 89.04 метра. Четвъртият от Европейското първенство в Бирмингам през миналия месец Давид Вегнер (Полша) подобри личния си рекорд и с 87.47 м зае второто място, а носителят на олимпийска титла в дисциплината Кешърн Уолкот (Тринидад и Тобаго) допълни тройката във финала с 83.99 м.

“Аз съм първият атлет от Шри Ланка, спечелил финала на Диамантената лига, и това ме прави изключително горд. Нямах търпение да се състезавам в Диамантената лига и съм много щастлив, че бях възнаграден с победа на финала. Знам, че можех да се представя много по-добре от 89.04 днес, но условията бяха трудни. Свикнал съм с много по-високи температури. Ще се опитам да атакувам и да превзема рекорда на турнира през следващите няколко години”, каза Патирадж след победата си.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago