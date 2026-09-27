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Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

  • 27 сеп 2026 | 07:05
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Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

Екснационалът Валери Божинов се превърна в главно действащо лице при бенефиса на Фабрицио Миколи, който се проведе в Палермо.

Двубоят се проведе под надслов "Последният мач – играта на легендите на Миколи" и включваше различни звезди от италианския и световен футбол, като за единия от тях игра самият Миколи. Негови съотборници сред титулярите бяха на вратата Салваторе Сиригу, а сред полевите футболисти Антонио Касано, Морис Кароциери, Цезаре Бово, Федерико Балдзарети, Фабио Симблицио, Фабио Ливерани, Джулио Милячо, Пипо Индзаги и Йосип Иличич.

Сред останалите играчи освен Валери Божинов част бе и синът на Миколи - Диего. Екс българският национал за компания сред съотборниците си имаше и синът на покойната световна футболна легенда Диего Армандо Марадона, който също носи името Диего.

Другият отбор бе съставен от национални телевизионни артисти, а футболистите логично се наложиха с разгромното 6:0.

Покрай срещата бяха събрани 20 000 евро за фондация „Фалконе“, а на стадион "Ренцо Барбера" имаше съпътстващо шоу покрай бенефисния мач. Преди първия съдийски сигнал, както и на полувремето съвременни италиански музиканти и изпълнители като Дария Бианкарди, Лина Мадалони и рок група Le Vibrazioni приповдигнаха настроението на 15 хиляди души по трибуните.

СНИМКА: Palermo F.C.// Facebook

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