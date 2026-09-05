“Сребърният” Беднарек грабна трети диамант на 200 метра

Двукратният олимпийски и световен сребърен медалист на 200 метра Кенет Беднарек извоюва своя трети диамантен трофей в дисциплината. 27-годишният американец беше най-бърз във финала на веригата в Брюксел тази вечер с 19.62 секунди (+0.8 м/сек). Така той изравни собсвения си най-добър резултат в света за сезона. Южноафриканецът Синесипо Дамбиле се нареди втори с 19-89 сек, а зимбабвиецът Маканакайше Чарамба завърши трети с 19.99 сек.

“Определено съм доволен от този резултат. Да спечеля при тези студени условия и малко болест... Не мога да искам повече. Следващата седмица, ако се представя добре, мога да постигна огромен личен рекорд. Не знаех, че имам преднина пред другите или колко бързо се движа. Бях фокусиран само върху себе си. Опитах се да се представя добре, да ги изпреваря в началото и да не поглеждам назад. Тази писта е малко уникална. Бърза е, но завоите са малко по-широки, така че се кара малко по-различно от другите писти. Отделих време да се снимам с младите фенове след състезанието си. Няма много дни, в които имам възможност да направя това или в които ме видят да се представям. Опитвам се да им озаря деня само като го правя, защото знам, че означава много за тях. Опитвам се да дам нещо в замяна на общността”, сподели Беднарек след победата си.

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Снимки: Imago