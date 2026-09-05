Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. “Сребърният” Беднарек грабна трети диамант на 200 метра

“Сребърният” Беднарек грабна трети диамант на 200 метра

  • 5 сеп 2026 | 22:25
  • 135
  • 0
“Сребърният” Беднарек грабна трети диамант на 200 метра

Двукратният олимпийски и световен сребърен медалист на 200 метра Кенет Беднарек извоюва своя трети диамантен трофей в дисциплината. 27-годишният американец беше най-бърз във финала на веригата в Брюксел тази вечер с 19.62 секунди (+0.8 м/сек). Така той изравни собсвения си най-добър резултат в света за сезона. Южноафриканецът Синесипо Дамбиле се нареди втори с 19-89 сек, а зимбабвиецът Маканакайше Чарамба завърши трети с 19.99 сек. 

“Определено съм доволен от този резултат. Да спечеля при тези студени условия и малко болест... Не мога да искам повече. Следващата седмица, ако се представя добре, мога да постигна огромен личен рекорд. Не знаех, че имам преднина пред другите или колко бързо се движа. Бях фокусиран само върху себе си. Опитах се да се представя добре, да ги изпреваря в началото и да не поглеждам назад. Тази писта е малко уникална. Бърза е, но завоите са малко по-широки, така че се кара малко по-различно от другите писти. Отделих време да се снимам с младите фенове след състезанието си. Няма много дни, в които имам възможност да направя това или в които ме видят да се представям. Опитвам се да им озаря деня само като го правя, защото знам, че означава много за тях. Опитвам се да дам нещо в замяна на общността”, сподели Беднарек след победата си. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Диас Ернандес подобри рекорд на Крисчън Тейлър за четвъртия си диамантен трофей

Диас Ернандес подобри рекорд на Крисчън Тейлър за четвъртия си диамантен трофей

  • 5 сеп 2026 | 21:29
  • 349
  • 0
Паулино стана първата жена с 4 диамантени трофея на 400 метра

Паулино стана първата жена с 4 диамантени трофея на 400 метра

  • 5 сеп 2026 | 21:14
  • 406
  • 1
Диамант за Ямайка на гюле с резултат над 23 метра

Диамант за Ямайка на гюле с резултат над 23 метра

  • 5 сеп 2026 | 20:24
  • 820
  • 0
Етиопска състезателка в маратона беше наказана за 3 години заради допинг

Етиопска състезателка в маратона беше наказана за 3 години заради допинг

  • 5 сеп 2026 | 19:52
  • 331
  • 0
Шанън Роубъри: Имам избор да живея с благодарност или с гняв – избирам благодарността

Шанън Роубъри: Имам избор да живея с благодарност или с гняв – избирам благодарността

  • 5 сеп 2026 | 17:41
  • 923
  • 1
Макколган се завръща на шосе в състезанието Big Half

Макколган се завръща на шосе в състезанието Big Half

  • 5 сеп 2026 | 17:02
  • 653
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Переа откри

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Переа откри

  • 5 сеп 2026 | 22:18
  • 39804
  • 100
ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

  • 5 сеп 2026 | 20:51
  • 82795
  • 347
Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

  • 5 сеп 2026 | 21:33
  • 12759
  • 32
Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

  • 5 сеп 2026 | 18:36
  • 24913
  • 34
Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка

Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка

  • 5 сеп 2026 | 19:00
  • 15503
  • 18
Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

  • 5 сеп 2026 | 21:24
  • 9935
  • 7