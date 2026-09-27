Ник Уокър покори "Олимпия" и спечели първата си титла

Ник Уокър записа най-големия успех в кариерата си, след като спечели титлата "Мистър Олимпия" в категория Men’s Open. Американският културист грабна за първи път престижния трофей и заслужи наградата от 600 000 долара след оспорвана битка с елита на професионалния културизъм.
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Уокър пристигна на сцената на "Олимпия" след труден период, белязан от въпросителни около завръщането му в най-престижното състезание в спорта. Въпреки съмненията и критиките, той демонстрира форма, която му осигури първото място в най-конкурентната надпревара в света на бодибилдинга.
До Уокър на подиума застанаха някои от най-големите имена в съвременния културизъм. Самсън Дауда остана на второто място, а двукратният шампион Дерек Лънсфорд завърши трети. Андрю Джакед и Тонио Бъртън допълниха челната петица.
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Освен титлата и паричната награда Уокър спечели и отличието Olympia People’s Champ 2026, което отразява подкрепата на феновете за неговото представяне.
Снимка: mrolympia.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google