Ник Уокър покори "Олимпия" и спечели първата си титла

Ник Уокър записа най-големия успех в кариерата си, след като спечели титлата "Мистър Олимпия" в категория Men’s Open. Американският културист грабна за първи път престижния трофей и заслужи наградата от 600 000 долара след оспорвана битка с елита на професионалния културизъм.

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Уокър пристигна на сцената на "Олимпия" след труден период, белязан от въпросителни около завръщането му в най-престижното състезание в спорта. Въпреки съмненията и критиките, той демонстрира форма, която му осигури първото място в най-конкурентната надпревара в света на бодибилдинга.

До Уокър на подиума застанаха някои от най-големите имена в съвременния културизъм. Самсън Дауда остана на второто място, а двукратният шампион Дерек Лънсфорд завърши трети. Андрю Джакед и Тонио Бъртън допълниха челната петица.

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Освен титлата и паричната награда Уокър спечели и отличието Olympia People’s Champ 2026, което отразява подкрепата на феновете за неговото представяне.

O NOVO MR. OLYMPIA!!!!! NICK WALKER, SENHORAS E SENHORES pic.twitter.com/xhdtntCD3P — T H ˢᶜᶜᵖ (@Thhhzz) September 27, 2026

Снимка: mrolympia.com

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