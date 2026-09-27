11-те на Вихрен и Несебър

Ясни са стартовите състави на Вихрен и Несебър, които ще се изправят един срещу друг в мач от 11-ия кръг на Втора лига. Двубоят в Сандански започва в 14:00ч.

Стартови състави:

ВИХРЕН: 99. Александър Михайлов, 21. Александър Башлиев, 73. Венцислав Бенгюзов, 6. Александър Бастунов, 8. Марио Ивов, 29. Преслав Йорданов, 26. Камен Хаджиев, 20. Айкут Рамадан, 22. Антон Тунгаров, 19. Александър Веселински, 13. Александър Тренков

НЕСЕБЪР: 13. Мартин Шейтанов, 3. Данаил Ластаржиев, 5. Пламен Димов, 14. Димитър Валинов, 23. Иван Стоянов, 8. Виктор Кунев, 88. Максимилиян Симеонов, 19. Мохамед Зегай, 22. Рамис Исмаилов, 77. Стефан Статев, 99. Кристиян Парашкевов

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