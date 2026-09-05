Тина Клейтън най-бърза в диамантения финал на 100 м, посвети победата на покойния Стивън Франсис

Сребърната медалистка на 100 метра от Световното първенство в Токио през миналата година Тина Клейтън беше най-бърза във финала на Диамантената лига в Брюксел тази вечер. Ямайската спринтьорка се наложи с постижение от 10.93 секунди (+0.3 м/сек). Носителката на четири златни медала от Европейското първенство в Бирмингам това лято Ейми Хънт (Великобритания) завърши втора с 11.06 сек, след като вчера се нареди трета и във финала на 200 м в Брюксел.

Носителката на световна титла на 100 м Ша'Кари Ричардсън (САЩ зае третата позиция в днешния финал с 11.07 сек.

“Предполагам, че е някак си перфектна вечер, защото спечелването на финала на Диамантената лига е нещо специално. Всички искаме да се приберем у дома с трофея и честно казано, имаше много кандидатки за титлата. Тази вечер бях най-решителната атлетка и това направи разликата. Доволна съм от времето от 10.93, особено защото беше малко прекалено студено за спринт. Бих искала да посветя тази победа на моя треньор Стивън Франсис, който почина в началото на тази година. Много е емоционално, но имам семейството си, екипът около мен, който ми дава цялата подкрепа, от която се нуждая”, каза Клейтън след победата си.

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Снимки: Gettyimages