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Веро грабна диамантения трофей на 800 м след нова вълнуваща битка с Брьодерс-Бол

  • 5 сеп 2026 | 23:35
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Веро грабна диамантения трофей на 800 м след нова вълнуваща битка с Брьодерс-Бол

Европейската шампионка на 800 метра от Бирмингам 2026 и третата най-бърза жена в историята на дисциплината на открито Одри Веро спечели своя втори диамантен трофей. Швейцарката се наложи във финала на Диамантената лига в Брюксел тази вечер с нов рекорд на турнира от 1:54.75 минути. Победата обаче не дойде никак лесно за Веро, тъй като набиращата скорост в новата за нея дисциплина Фемке Брьодерс-Бол завърши втора с 1:54.81 мин и загатна, че тепърва ще създава много неприятности на своите конкурентки на пистата. Етиопката Сайда Цегайе се нареди трета с 1:57.57 мин. 

Суперзвездата в мъжкия стийпълчейз Суфиане Ел Бакали претърпя второ поражение от етиопеца Гемечу Годата, който си гарантира диамантения трофей в препятственото бягане на 3000 м с 8:08.67 мин. Мароканецът Ел Бакали остана втори с 8:10.03 мин. Кениецът Симон Кое се нареди трети с 8:11.15 мин. 

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Снимки: Gettyimages

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