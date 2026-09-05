Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Диас Ернандес подобри рекорд на Крисчън Тейлър за четвъртия си диамантен трофей

Диас Ернандес подобри рекорд на Крисчън Тейлър за четвъртия си диамантен трофей

  • 5 сеп 2026 | 21:29
  • 344
  • 0
Диас Ернандес подобри рекорд на Крисчън Тейлър за четвъртия си диамантен трофей

Европейският шампион в тройния скок от Бирмингам и носител на две световни титли в зала Анди Диас Ернандес спечели своя четвърти диамантен трофей в дисциплината. Кубинецът, който се състезава за Италия, се наложи във финалния турнир от веригата в Брюксел с постижение от 17.74 метра (-0.6 м/сек). Той регистрира този метраж още при първото си излизане в сектора и така прати в историята рекорда на турнира на американеца Крисчън Тейлър, който беше 17.66 м от 2019 г. За Диас Ернандес това е трети диамантен трофей под флага на Италия (2023, 2025 и 2026), той има и още един триумф през 2022 г., когато още се състезаваше за родината си Куба. 

Олимпийският и световен шампион от Токио Педро Пабло Пикардо (Португалия) остана втори тази вечер със 17.51 м (0.0 м/сек),  а шампионът от Игрите на Британската общност в Глазгоу това лято Джордан Скот (Ямайка) зае третата позиция със 17.18 м (+0.2 м/сек). 

“Скочих 17.74 при първия си опит, но не бях доволен от това. Целта ми беше да подобря световния рекорд на Джонатан Едуардс. В изключителна форма съм и ще продължа да работя усилено, защото знам, че мога да подобря рекорда. Тази вечер обаче не беше писано да се случи. Разбира се, много съм щастлив от четвъртия си трофей от Диамантената лига. С Пичардо имам много силен съперник, който също е способен на големи представяния, така че е наистина хубаво да го победя на финала. Особено защото днес беше първият път, когато се състезавах в Брюксел. Много съм щастлив за това”, каза щастливият Ернандес след надпреварата в Брюксел.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Паулино стана първата жена с 4 диамантени трофея на 400 метра

Паулино стана първата жена с 4 диамантени трофея на 400 метра

  • 5 сеп 2026 | 21:14
  • 401
  • 1
Диамант за Ямайка на гюле с резултат над 23 метра

Диамант за Ямайка на гюле с резултат над 23 метра

  • 5 сеп 2026 | 20:24
  • 809
  • 0
Етиопска състезателка в маратона беше наказана за 3 години заради допинг

Етиопска състезателка в маратона беше наказана за 3 години заради допинг

  • 5 сеп 2026 | 19:52
  • 329
  • 0
Шанън Роубъри: Имам избор да живея с благодарност или с гняв – избирам благодарността

Шанън Роубъри: Имам избор да живея с благодарност или с гняв – избирам благодарността

  • 5 сеп 2026 | 17:41
  • 921
  • 1
Макколган се завръща на шосе в състезанието Big Half

Макколган се завръща на шосе в състезанието Big Half

  • 5 сеп 2026 | 17:02
  • 653
  • 0
Олимпийската шампионка Тереза Маринова е рожденичка днес

Олимпийската шампионка Тереза Маринова е рожденичка днес

  • 5 сеп 2026 | 16:19
  • 1435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Переа откри

Левски 1:0 ЦСКА 1948, Переа откри

  • 5 сеп 2026 | 22:18
  • 38763
  • 100
ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

  • 5 сеп 2026 | 20:51
  • 82405
  • 347
Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

Янев скочи: Стопроцентова дузпа за ЦСКА, нямаше червен картон на Теодор Иванов

  • 5 сеп 2026 | 21:33
  • 12472
  • 32
Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

  • 5 сеп 2026 | 18:36
  • 24790
  • 34
Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка

Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка

  • 5 сеп 2026 | 19:00
  • 15348
  • 18
Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

  • 5 сеп 2026 | 21:24
  • 9776
  • 7