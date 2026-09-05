Диас Ернандес подобри рекорд на Крисчън Тейлър за четвъртия си диамантен трофей

Европейският шампион в тройния скок от Бирмингам и носител на две световни титли в зала Анди Диас Ернандес спечели своя четвърти диамантен трофей в дисциплината. Кубинецът, който се състезава за Италия, се наложи във финалния турнир от веригата в Брюксел с постижение от 17.74 метра (-0.6 м/сек). Той регистрира този метраж още при първото си излизане в сектора и така прати в историята рекорда на турнира на американеца Крисчън Тейлър, който беше 17.66 м от 2019 г. За Диас Ернандес това е трети диамантен трофей под флага на Италия (2023, 2025 и 2026), той има и още един триумф през 2022 г., когато още се състезаваше за родината си Куба.

Олимпийският и световен шампион от Токио Педро Пабло Пикардо (Португалия) остана втори тази вечер със 17.51 м (0.0 м/сек), а шампионът от Игрите на Британската общност в Глазгоу това лято Джордан Скот (Ямайка) зае третата позиция със 17.18 м (+0.2 м/сек).

“Скочих 17.74 при първия си опит, но не бях доволен от това. Целта ми беше да подобря световния рекорд на Джонатан Едуардс. В изключителна форма съм и ще продължа да работя усилено, защото знам, че мога да подобря рекорда. Тази вечер обаче не беше писано да се случи. Разбира се, много съм щастлив от четвъртия си трофей от Диамантената лига. С Пичардо имам много силен съперник, който също е способен на големи представяния, така че е наистина хубаво да го победя на финала. Особено защото днес беше първият път, когато се състезавах в Брюксел. Много съм щастлив за това”, каза щастливият Ернандес след надпреварата в Брюксел.

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Снимки: Gettyimages