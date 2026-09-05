Полякиня поднесе изненадата на 1500 в Брюксел и подобри рекорд на Кипиегон

Сребърната медалистка от Европейското първенство в Бирмингам Клаудия Казимиерска поднесе една от изненадите във втория ден от финалите на Диамантената лига в Брюксел. Полякинята спечели диамантения трофей с изключителен резултат от 3:54.05 минути - нов рекорд на турнира, национален рекорд на Полша и постижение №1 в света за сезона. Така Казимиерска прати в историята рекорда на надпреварата на суперзвездата на Кения Фейт Кипиегон, който беше 3:54.75 мин от 2024 г.

Кенийката Доркус Евой постигна личен рекорд от 3:54.72 мин за втората позиция, а австралийката Джесика Хъл се нареди трета с 3:54.73 мин. Европейската шампионка от Бирмингам миналия месец Джорджия Хънтър Бел остана четвърта с 3:56.40 мин.

“Бях изцяло фокусирана върху това да се състезавам и да “бъда Клаудия“ през цялото състезание. Не бях спечелила нищо тази година и исках най-накрая да спечеля отново. Резултатът ме изненада също толкова, колкото и всички останали. Работих върху много малки части и те сякаш се съчетаха чудесно. Това е плод на постоянен труд и мисля, че времената ще продължат да идват, докато продължавам да преследвам победи и титли. Това състезание дойде точно в точния момент, за да намеря втори връх на формата си след Европейското първенство. Имах финала на Диамантената лига, Световното първенство Ultimate и Атлос Лондон, всички подредени, така че не ми беше трудно да се фокусирам отново”, каза щастливата полякиня след извоювания диамантен трофей.

Берхану Балеу спечели диамантения трофей на 5000 м при мъжете, след като постигна континентален рекорд и най-добър резултат в света за сезона от 12:45.70 мин.

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Снимки: Gettyimages