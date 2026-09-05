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Патерсън нанесе ново поражение на Магучих и извоюва диаманта в скока на височина

  • 5 сеп 2026 | 23:03
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Световната шампионка в скока на височина от Юджийн 2022 и двукратна шампионка от Игрите на Британската общност Елинор Патерсън нанесе второ поредно поражение на световната рекордьорка Ярослава Магучих и спечели диамантения трофей за 2026 г. Австралийката беше най-стабилна в сектора в Брюксел тази вечер и си гарантира победата с постижение от 2.01 метра, което регистрира в третия си опит на тази височина. След това Патерсън атакува и 2.03 м, но не успя. 

Световната рекордьорка Магучих, която има три диамантени трофея в своята кариера, остана втора с 1.99 м. Миналогодишната победителка Никола Олислагерс завърши трета с 1.95 м. Леко утешение за Магучих остава, че тя все още държи рекорда на турнира в Брюксел с 2.05 м от победата си през 2022 г. 

“Толкова съм щастлива да съм тук и да се състезавам, защото атмосферата за финала на Диамантената лига е страхотна. Скокът ми не беше добър, защото трябваше да направя 1.99 при втория си опит. Но е добре, сезонът наближава своя край, имам един последен танц в Будапеща. Надявам се, че ще бъде по-добре. Ще тренирам малко в Белгия и ще се възстановя, а след това ще се боря за победа на Ultimate Championship. Наистина е страхотно да се състезавам всеки път с австралийските момичета, защото сменяме позициите си и това прави интересно да се гледа за зрителите, защото не знаем кой ще спечели този ден“, каза световната рекордьорка Магучих след финала.

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Снимки: Imago

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