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Ето кои играчи останаха извън списъците на Барселона и Реал Мадрид за Шампионската лига

  • 4 сеп 2026 | 10:19
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Испанските грандове Барселона и Реал Мадрид също изпратиха в УЕФА списъка с футболисти, които ще бъдат картотекирани за участието в Шампионската лига. Любопитни са имената, които присъстват и съответно отсъстват в съставите на двата отбора за най-престижния европейски клубен турнир.

Каталунският клуб изключи шведското крило Рууни Бардагджи, който е с тежка контузия на коляното. 20-годишният футболист наскоро бе опериран и почти сигурно е аут за целия сезон. За сметка на това в него са включени юношите Хамза Абделкарим и новопривлеченият Джеси Бисиву,

Най-сериозното име, което не фигурира в списъка на Реал Мадрид,е това на левия бранител Ферлан Менди. Той вече от около две седмици тренира на терените на клубната база във Валдебебас, но от "лос бланкос" подхождат предпазливо към евентуалното му завръщане в игра предвид богатата му история с контузии. Най-оптимистичните прогнози след операцията му от разкъсване на сухожилие на бедрения мускул на десния крак сочеха завръщане през септември или октомври.

За сметка на това в списъка на Жозе Моуриньо за Шампионската лига попада новопривлеченият талант от Расинг Сантандер Серхио Мартинес. Включването на халфа може да бъде обяснено лесно - в първата среща от турнира на богарите срещу Интер Реал има цели трима наказани полузащитници - Арда Гюлер, Едуардо Камавинга и Бернардо Силва. Към тази извънредна ситуация се добавят и съмненията около физическото състояние на Чуамени, а Тиаго Питарч също е под въпрос за двубоя с „нерадзурите“.

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