Реал Мадрид ще брани стопроцентовия си актив срещу амбициозния Бетис

Бетис се изправя срещу Реал Мадрид в сблъсък от 4-тия кръг на испанската Ла Лига. Мачът стартира в 22:00 часа на стадион "Ла Картуха" в Севиля, където "вердибланкос" посрещат съперниците си.

Воденият от Жозе Моуриньо тим на Реал Мадрид започна сезона безупречно и заема второто място в класирането с пълен актив от 9 точки след първите си три мача. Мадридчани са отбелязали 10 гола и са допуснали само 2. В първите си три шампионатни срещи те постигнаха победи над Еспаньол (2:1 като гост), Реал Сосиедад (4:1 у дома) и Малага (4:0 у дома).

От своя страна Бетис, воден от ветерана в професията Мануел Пелегрини, се намира на 7-о място с 6 точки (2 победи и 1 загуба, голова разлика 4:5).

Севилци започнаха кампанията с успехи с по 1:0 срещу Реал Сосиедад у дома и Валенсия като гост, но в последния кръг претърпяха поражение с 2:5 при гостуването си на Леванте.

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В състава на домакините липсват контузените Джовани Ло Селсо, Айтор Руибал и вратарят Диего Конде. В стартовата единадесеторка на Мануел Пелегрини се очаква да започнат Алваро Вайес на вратата, Ектор Белерин, Натан, Марк Бартра и Фран Гарсия в защита, Факундо Бернал и Марк Рока в халфовата линия, а Иско, Антони и Родриго Рикелме ще действат зад нападателя Трой Парът.

За Реал Мадрид извън строя поради контузии са Едер Милитао, Раул Асенсио, Родриго, Ферлан Менди и Тиаго Питарч. Въпреки отсъствията, Жозе Моуриньо разполага с изключителна атака, водена от Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор, подкрепяни от Джуд Белингам и Браим Диас. На вратата ще стартира Тибо Куртоа, а Трент Александър-Арнолд, Антонио Рюдигер, Дийн Хаусен и Марк Кукурея ще са четиримата бранители. В средата на терена ще си партнират Федерико Валверде и Едуардо Камавинга.

Историята на последните срещи между двата отбора показва оспорвани битки. През миналия сезон (2025/2026) съперниците завършиха наравно 1:1 в Севиля, а през януари Реал Мадрид се наложи категорично у дома с 5:1.



През март 2025 г. Бетис спечели домакинството си с 2:1, а през септември 2024 г. Мадрид записа победа с 2:0 на "Сантиаго Бернабеу".

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Снимки: Imago