Жозе Моуриньо налага желязна дисциплина в Реал Мадрид

Новият старши треньор на Реал Мадрид, Жозе Моуриньо, въвежда строги мерки за дисциплина в отбора, като премахва финансовите санкции за закъснения и ги заменя с по-сурови наказания, съобщава „Дефенса Сентрал“.

Според новите правила, всеки футболист, който не се яви навреме за тренировка, рискува да бъде отстранен от заниманието с основната група. Вместо това, той ще бъде изпратен да тренира индивидуално във фитнеса, а впоследствие може да не попадне в групата за предстоящия мач.

Португалският специалист е въвел изискване играчите да пристигат в тренировъчната база „Валдебебас“ един час преди старта на всяка тренировка. Треньорският щаб също така ще упражнява по-стриктен контрол върху процесите на възстановяване и хранителния режим на футболистите.

Всички рехабилитационни процедури след контузии ще се провеждат задължително в клубната база, дори ако играчът използва услугите на личен физиотерапевт. Диетата на състезателите също ще бъде изцяло съобразена с препоръките на клубните специалисти.

Моуриньо се завърна начело на „кралския клуб“ през лятото на 2026 г., като 63-годишният треньор беше официално представен на 11 юни. Неговият договор е за срок от три сезона и е валиден до 30 юни 2029 г.

Това е втори престой за португалеца в Реал Мадрид, след като той води отбора между 2010 и 2013 г. В този период, през сезон 2011/12, Моуриньо изведе тима до шампионската титла в Испания, постигайки рекордните 100 точки в първенството.

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Снимки: Gettyimages