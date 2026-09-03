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  3. Осъденият вече футболист на Реал Мадрид избегна затвор по второто дело

Осъденият вече футболист на Реал Мадрид избегна затвор по второто дело

  • 3 сеп 2026 | 16:18
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Осъденият вече футболист на Реал Мадрид избегна затвор по второто дело

Защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио се измъкна от обвиненията по делото за разпространение на видеоклипове със сексуално съдържание, в което той беше обвинен преди време. Това е в резултат на решението на считаните за жертви жени да му простят. Това означава, че испанският футболист, който беше заплашен от затвор за 2,5 години, няма да бъде съден.

Това е отлична новина за Асенсио и идва само ден, след като той беше осъден по друго обвинение - в шофиране след употреба на алкохол. По него той се призна за виновен и беше санкциониран с отнемане на книжката за 8 месеца и глоба в размер на 14 400 евро.

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Въпросният случай със скандалните видеоклипове със сексуално съдържание е от лятото 2023 г. Тогава 20-годишният по това време Раул и още трима младоци от школата на Реал завели две момичета на плаж на Гран Канария. Там те наели частно сепаре, в което нещата преминали към групов секс. Въпросният Асенсио единствен не участвал в оргията, но пък тайно заснемал случващото се с телефона си. После клипчето започнало да се разпространява чрез приложението WhatsAрр, докато за него не разбрало едно от момичетата. Последвал сигнал в полицията, която се задейства и дори арестува играчите. По това време едно от момичетата е на 16 години, а другото - на 18 години.

Днес в Лас Палмас започна първото от трите предвидени съдебни заседания по делото срещу футболистите. От обвиняемите единствено Раул Асенсио все още е част от отбора. Двете млади жени, които се появяват във въпросните видеоклипове, довели до повдигането на обвинения срещу защитника и бившите му съотборници Феран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия, потвърдиха в четвъртък пред съдията, че са простили на четиримата замесени.

Двете жертви, едната от които е била непълнолетна към момента на събитията (2023 г.), дадоха показания чрез видеоконферентна връзка, също както и самите играчи. В отговор на въпроси от прокурора, двете свидетелки индивидуално потвърдиха, че прощават на четиримата обвиняеми – на Асенсио за записа, а на останалите трима за изпращането и разпространението на кадрите. Всяка от тях заяви, че го прави „по собствена воля“ и без да е била подложена на натиск или каквито и да било условия.

Съдебният процес беше публичен, тъй като прокуратурата искаше да се увери, че прошката е спонтанна и не е обвързана с договореното с младите жени обезщетение. Този въпрос дори забави началото на заседанието.

В крайна сметка прошката, която жертвите официализираха пред съдията от Наказателен съд № 5 в Лас Палмас де Гран Канария, позволи на прокуратурата да оттегли обвинението срещу четиримата за разкриване на тайни. Тази прошка на практика погасява наказателната отговорност за престъплението разкриване на тайни, което води до оправдаването на Раул Асенсио.

Това обаче не отменя обвиненията в детска порнография, повдигнати срещу Руис, Родригес и Гарсия (но не и срещу Асенсио). При този вид престъпление прошката на жертвата не погасява отговорността. Тримата бяха осъдени на по една година затвор за разпространение на детска порнография, след като постигнаха споразумение с прокуратурата.

Изпълнението на присъдите обаче е условно спряно за срок от две години, при условие че тримата не извършат нови престъпления през този период. Освен това те ще трябва да преминат курс за сексуално образование и повишаване на чувствителността по темата.

Преди да се стигне до това споразумение, прокуратурата настояваше за четири години и седем месеца затвор за Феран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия, и две години и половина за Раул Асенсио.

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