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Бивш английски национал станал жертва на сексуално насилие от мъж

  • 25 сеп 2026 | 09:32
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Бивш английски национал станал жертва на сексуално насилие от мъж

Бившият английски национал Анди Керъл разкрива в автобиографията си, че е станал жертва на сексуално посегателство от страна на мъж през 2021 г. 37-годишният футболист описва подробностите в книгата си, озаглавена „Owning it“. Като жертва на сексуално посегателство, на Керъл автоматично е била гарантирана анонимност.

Керъл разкрива, че инцидентът се е случил в дома му по време на втория му престой в Нюкасъл Юнайтед. Извършителят – приятел на бившата му партньорка, която по това време е отсъствала – по-късно е осъден на три години затвор, като Керъл е дал показания в съда. Бившият нападател на Ливърпул и Уест Хaм, който понастоящем е играч и съсобственик на клуба от „Нешънъл Лийг Саут“ (National League South) Дагенъм енд Редбридж, споделя, че инцидентът се е случил, докато е спял. След това той изхвърля мъжа от къщата и го поваля в безсъзнание, когато той се опитва да влезе обратно. „Станах жертва на сексуално посегателство – ето, казах го. Страшно е дори да се мисли за това, а досега само неколцина знаеха за случилото се“, пише Керъл, който решава да включи инцидента в книгата си „в последния момент“, след като го обсъжда с приятелката си Лу Тийсдейл.

„С Лу прекарахме много време в обсъждане дали да споменем това в книгата, или не. Толкова дълго избягвах издателя си, че вероятно са си помислили, че съм се отказал в последния момент.Страшно е да се говори за това, но то ме е направило човека, който съм днес, точно толкова, колкото и хубавите неща. И ако това, че говоря за случилото се, помогне дори на един човек – значи е добре и си е струвало.“

Керъл споделя, че даването на показания в съда, където нападателят е признат за виновен за сексуални престъпления и вписан в регистъра на сексуалните престъпници, е било „унизително, смущаващо и абсолютно ужасяващо“. 37-годишният футболист казва: „Това, което ми се случи, засегна всеки аспект от живота ми. Мислех за него всеки ден, което затрудняваше съсредоточаването върху каквото и да било друго, включително футбола... Травмата от случилото се не е изчезнала.“

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Снимки: Gettyimages

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