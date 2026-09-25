Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

В днешния 25 септември (петък) ще се изиграят нови осем мача от първия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Петото издание на най-новата национална надпревара под шапката на Европейската футболна централа стартира вчера, когато също се изиграха осем срещи. Както тогава, така и днес, сблъсъците са в два часови диапазона. Ранните два стартират в 19:00 часа българско време, а останалите шест са от 21:45 часа.

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Двубоите ще бъдат в първите три нива - Лига "А", "В" и "С", докато отборите от най-ниския ешалон Лига "D" ще почиват. Sportal.bg отново ви предлага да проследите развитието на турнирния ден в реално време.

Особено вълнуващо ще бъде в най-горното ниво Лига "А". Както вчера, така и днес предстои да видим новото начало на селекционерския пост в две велики футболни нации. Четирикратните световни шампиони Италия ще изиграят първия си официален мач под ръководството на Роберто Манчини, който отново поема юздите на "Скуадра Адзура". Именно с него съставът от Ботуша постигна последния си голям успех, което стана по време на Евро 2020 през 2021 година при триумфа с европейската титла. Италианците обаче ще имат сложен ребус пред себе си, като те ще приемат в среща от първа група Белгия, а "червените дяволи" също са в рамките на своето ново начало. Те ще бъдат водени от Марк ван Бомел, който дойде на мястото на Руди Гарсия след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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В другия мач от същата група ще видим дългоочакваното начало на Зинедин Зидан край тъчлинията с Франция. Европейският клубен шампион с Реал Мадрид започва голямата битка да запази високото ниво на "петлите", до което бавно и търпеливо бе издигано от Дидие Дешан в продължение на десетилетие и половина. Как точно ще се справи с това наследство световният вицешампион от Мондиал 2006 в Германия ще видим в гостуването тази вечер на Турция. Южните ни съседи от своя страна минаха през турбулентен период през лятото след ранното отпадане на Световните футболни финали и сега пред Винченцо Монтела има огромен тест.

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Иначе програмата за деня ще стартира в Лига "В" с мача между Грузия и Северна Ирландия, които са разпределени във втора група.

В същата група са Унгария и Украйна, които обаче играят в късния часови диапазон.

От Лига "В" ще видим мачовете и в още една група, като и двата стартират в 21:45 часа. Единият от тях противопоставя Полша и Босна и Херцеговина, като съперниците са на двата полюса по отношение на летните спомени. "Дружина полска" пропусна Световното първенство в Северна Америка, докато балканците не просто се класираха за битките на Новия континент, а и прескочиха груповата фаза.

В другия мач от същата група 4 Швеция е домакин на северните ни съседи от Румъния.

Междувременно ще има и две срещи от Лига "С", като те са от втора група. Едната от тях започва от 19:00 часа и там Армения е домакин на Латвия.

Веднага след това пък от 21:45 часа Черна Гора е домакин на Кипър.

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