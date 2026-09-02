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Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
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Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Футболната звезда Килиан Мбапе е бил набелязан за отвличане от престъпна група в родната му Франция, съобщава “Льо Паризиен”. Планът обаче е бил осуетен, след като полицията е арестувала 18-годишен тийнейджър - Клеман Л., както и още един мъж, негов съучастник.

Освен капитана на френския национален тим и голмайстор на Реал Мадрид, набелязани за отвличане са били бизнесмени, както и рапър.

Клеман Л. е задържан под стража и поставен в изолация, докато предполагаемият му съучастник е освободен под съдебен контрол.

Те са били арестувани на 21 август в Нантер (департамент От дьо Сен) за кражба. 18-годишният мъж, слаб и с дълга коса, е заподозрян като поръчител на серия нападения в домовете на жертвите, както и на планирани или подготвяни отвличания, извършени или подготвяни в периода от 11 април до 19 август в Ньой сюр Сен, Сен-Брис су Форe (департамент Вал д’Оаз) и Сантене (департамент Кот д’Ор).

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