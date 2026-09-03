Скъп гост се появи на базата на Реал Мадрид

Карло Анчелоти се прибра у дома, макар и само временно. Най-титулуваният треньор в историята на Реал Мадрид се завърна в четвъртък във Валдебебас, в навечерието на мача срещу Бетис, за да се срещне отново с хората от клуба, който бе негов дом в продължение на години. Италианецът поздрави отбора преди началото на тренировката и обърна специално внимание на Ендрик, Родриго и Милитао, които наблюдаваше отблизо по време на тяхната сесия. Тримата се подготвяха отделно от групата, докато завършват възстановяването си.

Посещението му не беше случайно. Тримата футболисти са ключови фигури за бразилския национален отбор, който сега се ръководи именно от Анчелоти. Поради тази причина треньорът искаше лично да провери напредъка им след контузиите само няколко седмици преди следващата пауза за националните отбори. На последното Световно първенство, където Бразилия отпадна на осминафинал от Норвегия, италианският специалист можеше да разчита единствено на Ендрик, тъй като Родриго и Милитао страдаха от дълготрайни травми, от които все още се възстановяват.

Връзката между Анчелоти и Реал Мадрид на Моуриньо обаче надхвърля чисто институционалните рамки. Преди няколко седмици самият португалец спомена италианеца, когато беше попитан на пресконференция за Ендрик, и намекна за отличните отношения, които поддържат. „Не съм сигурен дали ще попадне в първата повиквателна на Анчелоти за националния отбор, но предвид факта, че един от най-добрите ми приятели е треньор на мои играчи, това е голямо предимство. Карло ще ми се обади директно“, отбеляза Моуриньо, подчертавайки приятелството, което сега улеснява комуникацията между клуб и национален отбор.

В чисто спортен план визитата на Анчелоти съвпада с деликатен момент по отношение на наличните играчи. Моуриньо все още не може да разчита на Орелиан Чуамени, Раул Асенсио, Ферлан Менди и Тиаго Питарч, към които се прибавят и тримата контузени бразилци. Отсъствието на френския полузащитник изглежда особено чувствително с оглед на двубоя във вторник от Шампионската лига срещу Интер, тъй като треньорът няма да може да използва и наказаните Камавинга, Гюлер и Бернардо Силва. Това оставя халфовата му линия с минимален брой опции за един изключително важен мач.

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