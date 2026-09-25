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  3. Гакпо и Клоп с емоционална среща на “Йохан Кройф Арена”

Гакпо и Клоп с емоционална среща на “Йохан Кройф Арена”

  • 25 сеп 2026 | 08:39
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Гакпо и Клоп с емоционална среща на “Йохан Кройф Арена”

Юрген Клоп и Коди Гакпо демонстрираха топли отношения след последния съдийски сигнал на мача между Германия и Нидерландия.

Двамата показаха, че са противници в рамките само на двубоя, а след това си припомниха добрите времена, когато бяха заедно като футболист и мениджър в Ливърпул между 2023 и 2024 година.

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам
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Вчера вечерта обаче бяха в различни лагери, след като Гакпо носеше фланелката на “лалетата” и именно той в самия край на мача оформи крайното 1:1, а Клоп изведе Бундес Тима като национален селекционер за първи път.

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