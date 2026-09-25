Гакпо и Клоп с емоционална среща на “Йохан Кройф Арена”

Юрген Клоп и Коди Гакпо демонстрираха топли отношения след последния съдийски сигнал на мача между Германия и Нидерландия.

Двамата показаха, че са противници в рамките само на двубоя, а след това си припомниха добрите времена, когато бяха заедно като футболист и мениджър в Ливърпул между 2023 и 2024 година.

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Вчера вечерта обаче бяха в различни лагери, след като Гакпо носеше фланелката на “лалетата” и именно той в самия край на мача оформи крайното 1:1, а Клоп изведе Бундес Тима като национален селекционер за първи път.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google