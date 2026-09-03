Раул Асенсио: Оневинен съм, време е да говоря

Футболистът на Реал Мадрид Раул Асенсио наруши мълчанието си с официално изявление, след като беше оневинен по съдебно дело за разпространение на видеоклипове със сексуално съдържание, в което той беше обвинен преди време. Бранителят сподели обръщението си, за да изясни ситуацията около себе си от последните месеци.

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„Днес, след дълго мълчание и уважение към съдебния процес, в който винаги съм вярвал, мога да кажа, че съм оневинен. Вярвам, че дойде време да споделя няколко думи. През тези месеци преживях трудна ситуация и понякога трябваше да гледам как се публикуват информации и мнения за мен, преди правосъдието да се произнесе“, започва изявлението на Асенсио. Играчът подчерта, че разбира работата на медиите, но призова за повече внимание към човешкия фактор: „Разбирам и уважавам работата на медиите и правото да се информира и изразява мнение, но също така вярвам, че е важно да се помни, че зад всяка новина стои човек и семейство, които живеят с последствията от всичко публикувано.“

Асенсио също така изрази облекчението си от решението на съда: „Винаги съм вярвал, че правосъдието в крайна сметка ще постави нещата на мястото им. Днес има съдебно решение, което говори само за себе си, и го приемам със спокойствие и удовлетворение, че мога да затворя една много важна за мен глава.“ Освен това той благодари на всички, които са го подкрепяли: „Не искам да се спирам на шума или трудните моменти. Предпочитам да се държа за подкрепата на хората, които бяха до мен и ми вярваха през цялото това време. Искам дълбоко да благодаря на семейството си, приятелите, агента, адвокатите и всички, които ме придружаваха и ми даваха сила, когато най-много се нуждаех.“

🚨 Statement from Raúl Asencio: "Today, after a long time of silence and respecting a judicial process in which I always had faith, I can say that I have been acquitted."



"And I believe the time has come to share a few words. During these months, I have lived through a difficult… pic.twitter.com/F3oCdCjq8v — Madrid Universal (@MadridUniversal) September 3, 2026

Специална благодарност беше отправена и към клуба му: „Искам да благодаря и на Реал Мадрид и на всички в клуба, които ми показаха доверието си и ми позволиха да продължа да работя, да се развивам и да се наслаждавам на това, което обичам най-много: да играя футбол.“ Футболистът се обърна и към тези, които са го коментирали публично. „Към онези, които говореха за мен през тези месеци, искам само да помоля, сега, когато правосъдието се произнесе, тази част от историята също да бъде разказана със същото внимание.“

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В изявлението си Асенсио засегна и друг инцидент, свързан с шофиране след употреба на алкохол: „Искам да коментирам и инцидент, свързан с тест за алкохол в кръвта. Дълбоко съжалявам за случилото се и напълно поемам отговорността си. Това беше преживяване, от което научих много, и съм напълно наясно, че няма да се повтори.“ В заключение той заяви, че гледа напред: „Сега искам да гледам напред, да продължа да работя, да се развивам и да се съсредоточа върху това, което обичам най-много: да играя футбол. Сега е мой ред да говоря. И съм абсолютно съгласен с моя треньор: не само на терена, но и извън него. Ала Мадрид. Нека никой не се съмнява в това.“

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Снимки: Gettyimages