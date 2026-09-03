От Байерн признаха, че са се борили за Антъни Гордън

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл призна, че клубът се е борил с Барселона за подписа на крилото Антъни Гордън. В крайна сметка баварците се задоволиха с Исмаел Сайбари от ПСВ Айндховен, но първоначалните планове за летния трансферен период са били за англичанина от Нюкасъл, но в крайна сметка той се е оказал прекалено скъп за германския шампион.

Барселона плати 80 милиона евро на "свраките" за Гордън, а вместо него Байерн се подсили с 25-годишния мароканец Сайбари за 50 милиона, който да стане заместник на Николас Джаксън, чийто период под наем изтече в края на миналия сезон.

Avant le match, Bastian Schweinsteiger a demandé à Max Eberl - si le recrutement d’Ismael Saibari était lié à la situation de Musiala.



Eberl :



« Nous avons perdu Nicolas Jackson car son prêt arrivait à terme. Il était donc clair pour nous que nous voulions recruter un joueur… pic.twitter.com/SJTkGcjvsj — Bayern Munich - France (@roro_bayern) September 2, 2026

"Загубихме Николас Джаксън, наемът му приключи и беше ясно за нас, че искаме да привлечем някой нападател, независимо от състоянието на Джамал Мусиала. Това беше планът. Първо опитахме с Антъни Гордън. В един момент обаче той стана прекалено скъп за нас. Тогава Исмаел беше топ кандидат, въпреки че е малко различен спрямо Гордън. Не само заради фланговете, но може да играе и на позиция на върха на атаката. Тогава разбрахме, че той може да бъде чудесен за нас", заяви Макс Еберл пред германската телевизия ARD.

Байерн Мюнхен започна сезона в Бундеслигата с успех срещу Щутгарт с 5:1, а в първия кръг на турнира за Купата на Германия надигра втородивизионния Оснабрюк с 4:1.

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