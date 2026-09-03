Лаутаро Мартинес призна: Слуховете за Барселона бяха верни

Лаутаро Мартинес, капитанът на Интер, най-накрая наруши мълчанието относно упоритите новини, свързващи го с трансфер в Барселона, потвърждавайки, че интересът от каталунския клуб е бил реален. В изявление по време на „Гран Гала дел Калчо“ аржентинският нападател разкри защо е избрал да остане в Милано.

В продължение на няколко трансферни прозореца аржентинският национал беше силно свързван с преминаване на „Камп Ноу“, но сделката така и не се осъществи. Сега самият играч потвърждава, че възможността да се присъедини към един от най-историческите клубове в света е била реалност, пред която се е изправил.

„Слуховете за Барселона бяха верни, но в крайна сметка исках да остана тук, заедно със съотборниците си и феновете си“, заяви 27-годишният нападател.

Лоялността към „нерадзурите“ надделя. Въпреки призивите от Ла Лига, Мартинес обясни, че сърцето му е останало в Милано, подчертавайки „дълбоката връзка“, която е изградил с феновете на „Сан Сиро“ и със съблекалнята на Интер. Тази връзка се оказа по-силна от изкушението за трансфер в Испания.

Нападателят изрази силните си чувства към клуба: „За мен Интер е гордост, щастие и желание да продължа. Избрах да остана тук още веднъж, искам да постигна големи неща с Интер“. Мартинес също така благодари на важна фигура в кариерата си: „Аузилио? Много съжалявам, той беше този, който ми даде доверие и проекта. Ще му бъда вечно благодарен“.

Решението да остане се оказа ползотворно, като нападателят поведе отбора към спечелването на няколко национални трофея, включително Скудетото, затвърждавайки статута си в клуба.

С изцяло насочен фокус към новия сезон, аржентинецът е решен да остави зад гърба си спекулациите за трансфери и да поведе Интер към още успехи, както в Серия А, така и в Шампионската лига на УЕФА. Неговият треньор, Кристиан Киву, похвали отдадеността му в изявление за „СпортМедиаСет“.

„Лаутаро е нашият капитан, защото обича тази фланелка и това ще бъде деветата му година в този отбор“, каза Киву. „Той е мотивиран и има много амбиция, въпреки разочарованието от загубения финал на Световното първенство. Той има правилната амбиция, върна се от Световното първенство възможно най-рано, съкрати ваканцията си и имаше само няколко почивни дни, преди да се върне на работа. Мисля, че е готов да направи страхотен сезон“.

С определено бъдеще и потвърден ангажимент към клуба, Лаутаро Мартинес се готви да продължи пътя си към рекордите на Интер.

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Снимки: Gettyimages