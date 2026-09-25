Ето какво скандализира Кабаков, за да вдигне червен картон

Българският рефер Георги Кабаков изгони нападателя на Израел Сайед Абу Фархи в гостуването на Австрия в мач от Лига на нациите заради имитация на стрелба. Двубоят се проведе в Линц и завърши 3:1 за Вундертима.
Червен картон, показан от Кабаков, помогна на Австрия да пречупи Израел
Австрия поведе с гол на Романо Шмид от дузпа в края на първата част. В 55-ата минута Абу Фархи изравни резултата, след което отпразнува попадението имитирайки стрелба с флагчето за корнер. Кабаков веднага показа жълт картон на футболиста, който беше втори за него в мача и го изгони.
Според футболните закони, футболист може да бъде наказан за празнуване на гол, което действа по провокативен, подигравателен или подстрекателски начин.
Това се случи в седмица, в която действията на Израел в Газа станаха водещи във футболните новини, с кампания за бойкотиране на двата им предстоящи мача от Ейре.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google