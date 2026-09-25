Ето какво скандализира Кабаков, за да вдигне червен картон

Българският рефер Георги Кабаков изгони нападателя на Израел Сайед Абу Фархи в гостуването на Австрия в мач от Лига на нациите заради имитация на стрелба. Двубоят се проведе в Линц и завърши 3:1 за Вундертима.

Червен картон, показан от Кабаков, помогна на Австрия да пречупи Израел

Австрия поведе с гол на Романо Шмид от дузпа в края на първата част. В 55-ата минута Абу Фархи изравни резултата, след което отпразнува попадението имитирайки стрелба с флагчето за корнер. Кабаков веднага показа жълт картон на футболиста, който беше втори за него в мача и го изгони.

İsrailli futbolcu Saied Abu, attığı golü korner direğiyle ateş etme taklidi yaparak kutlamasının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp oyundan atıldı. Maçı Avusturya 3-1 kazandı: pic.twitter.com/U9719qFUQR — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) September 25, 2026

Според футболните закони, футболист може да бъде наказан за празнуване на гол, което действа по провокативен, подигравателен или подстрекателски начин.

Sayed Abu Farkhi, joueur israélien, a été exclu après un second carton jaune pour sa célébration jugée problématique par l’arbitre en Ligue des nations.



Le mime d'un tir avec le poteau de corner tenu comme une queue de billard lui a valu l'expulsion du terrain ➡️… pic.twitter.com/DiZhU0BXYh — Le Parisien (@le_Parisien) September 25, 2026

Това се случи в седмица, в която действията на Израел в Газа станаха водещи във футболните новини, с кампания за бойкотиране на двата им предстоящи мача от Ейре.

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