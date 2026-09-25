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Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
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България U21 излиза днес в един от най-сериозните си мачове от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. "Лъвчетата" приемат Португалия на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик, а двубоят започва в 18:30 часа.

Българският тим има 11 точки след седем изиграни срещи и продължава битката за челните позиции в група B. От другата страна обаче са "мореплавателите" - големите фаворити в групата.

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Това е първият от три решителни мача за състава на Тодор Янчев в рамките на по-малко от две седмици. След домакинството на португалците България гостува на Чехия на 30 септември, а на 6 октомври отново ще играе в Пазарджик - този път срещу Шотландия.

Португалия вече показа силата си в тази квалификационна кампания, а съперникът разполага с редица футболисти, които се състезават на високо клубно ниво. В официалния състав на гостите личат имената на Карлос Форбс, Юсеф Шермити, Родриго Рибейро и Роджър Фернандеш.

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България обаче също има с какво да отговори. Тодор Янчев повика група от 23 футболисти, сред които са играчи с опит в чужбина и представители на клубове като Милан, Жирона, АЕК, Пиза и Сампдория. Сред най-интересните имена е това на вратаря Пламен Андреев, който в момента защитава цветовете на Дебрецен. В групата е и Валери Владимиров от Милан.

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За България днешният двубой е не просто поредната квалификация. Той е началото на финалния спринт в битката за Евро 2027. "Лъвчетата" ще трябва да намерят начин да се противопоставят на португалската индивидуална класа, но едновременно с това да използват домакинския фактор. Именно затова подкрепата от трибуните на "Георги Бенковски" може да се окаже важна част от мача.

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Трите срещи ще дадат много по-ясен отговор дали България ще успее да остане в битката за класиране на Европейското първенство през 2027 година. Според квалификационния формат победителите в групите и най-добрият втори отбор се класират директно, докато останалите втори тимове продължават в плейофите.

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