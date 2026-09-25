Коялипу, Соле и Диало станаха главни герои в сблъсъка между Мавритания и ЦАР

Футболистът на ЦСКА 1948 Мамаду Диало се разписа при победата на националния си отбор Мавритания с 3:1 над тима на ЦАР в квалификационната среща за турнира за Купата на африканските нации. Играчът на “червените” от Бистрица се разписа именно при последното попадение на своите в 89-ата минута, оформяйки крайния резултат, като в двубоя взе участие и друг играч от родната efbet Лига.

🚨⚽ BUUT ! Mamadou Diallo marque le troisième but pour les Mourabitounes. 🇲🇷🇨🇫 pic.twitter.com/wUOseETHmQ — INFOS FOOT MAURITANIE 🇲🇷 (@INFOSFOOTMAUR) September 24, 2026

Това бе Исак Соле от 31-кратния шампион ЦСКА, който бе резерва и се появи на терена в 64-ата минута за тима на ЦАР. Неговият съотборник Годуин Коялипу вкара попадението за състава от Централна Африка в 48-ата минута, като той също бе част от гранда от “Борисовата градина” през сезон 2024/2025.

Иначе другите две попадения за победителите вкараха Абубакари Койта от дузпа в 32-рата минута и Дауда Камара в 69-ата минута.

Двата тима са част от квалификационна група “F”, където са още съставите на Буркина Фасо и Бенин, които все още не са изиграли първата си среща, и логично Мавритания оглави временното класиране, а ЦАР удари дъното.

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