Моуриньо: В Ла Лига има натиск, какъвто в други първенства го няма

Реал Мадрид стартира сезона в Ла Лига по перфектен начин - три победи от три мача, с което още на този етап започна битка с Барселона, който единствен още е с пълен актив. Следващото препятствие на “белите” е коравият тим на Бетис, който тази есен също ще играе в Шампионската лига. Мачът е в Севиля утре (петък) вечер от 22:00 часа. На редовната си пресконференция треньорът на Реал Жозе Моуриньо говори по редица теми за своя клуб, но коментира дори случващото се с Лионел Меси и Хулиан Алварес. Ето какво заяви португалският наставник:

Мачът срещу Бетис

Трябва да видим един велик Реал Мадрид. Бетис е много добър отбор. За да спечелиш, трябва да си на максималното си ниво.

За осъдения Раул Асенсио

Когато пристигнах, говорих с него във връзка с неща от миналото. Но вече не говоря за ситуации извън спорта. Във Валдебебас Раул е примерен професионалист – когато беше в добро състояние, никой не тренираше повече и по-добре от него. Сега е първият, който идва, и последният, който си тръгва. Но футболистът на Реал Мадрид е футболист на Реал Мадрид 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 12 месеца в годината. Всичко, което правиш извън терена, продължава да е свързано с Реал Мадрид. Това продължава да уронва престижа на клуб, който е недосегаем. Не съм щастлив и всички правят грешки, но натрупването на грешки е нещо различно.



Ще разчита ли на него?

Клубът откри дисциплинарна процедура срещу него. Докато тече това (и няма решение - бел.ред.), аз гледам на Асенсио като на футболист на Реал Мадрид. Той е контузен и ще остане така още две седмици. Това ми помага да бъда извън този проблем.

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Разваляте ми спокойствието. Ще говорим за това утре, след мача. Ще имаме сериозен проблем за решаване.



Разговарял ли е с бивши наставници на Реал за този отбор?

С Чаби Алонсо - не, с Алваро Арбелоа – да. Но информацията, която имах, не беше от него. Не е лесно за един бивш треньор да говори за предишната си ситуация.

Нивото на Ла Лига

Атлетико Мадрид ще бъде кандидат за титлата. Със сигурност мислят и усещат, че могат. Тази стабилност от същия треньор и идентична манталитетност е важна сила във футбола. Освен това има отбори като Бетис или Виляреал, които са в Шампионската лига и са силни – утре ще го видим. Баските тимове също… всички са трудни съперници. За мен това не е лесно първенство. Има натиск, който в други първенства го няма – да трябва да печелиш винаги. В Германия или Франция имат спокойствието, че винаги ще бъдат шампиони. Тук всеки резултат, който не е победа, не е добър резултат.

Нова среща с Мануел Пелегрини (треньорът на Бетис)

Никога не упреквам за никого, защото не можем да върнем времето назад. Във футбола има толкова дълго минало, че има неща, които казваш или правиш, и после се чувстваш като идиот. Чувстваш се сгрешил. Правил съм глупави коментари. След това, ако той ни слуша, ще се изсмее, защото си платих за това например с шампионската титла с Челси. Той пък е постъпвал като голям джентълмен спрямо мен – в един приятелски мач Бетис – Рома, с един съдия, който обожаваше Бетис. Останахме със седем души на терена и той каза на своите играчи да не ни разгромяват. Можеха да ни вкарат осем гола, а ни вкараха само три. Страхотен пример като треньор и като човек.

Себайос и прекратяването на договора му

Говорихме три минути по телефона. Казах му, че няма да разчитам на него. Много често играчите се инатят и се хващат за договорите си, но в този случай нещата бяха лесни, защото Дани ми каза, че предпочита да бъде свободен агент, за да реши бъдещето си. За броени дни той и клубът стигнаха до това заключение.

Ролята на юношите в Реал Мадрид

Много от тях работят редовно с мен, всеки ден. Други идват от време на време. Обръщаме им голямо внимание. През последните години те свършиха страхотна работа. Като резултат Тиаго Питарч се изкачи до първия отбор, а Реал Мадрид е получил много милиони от трансферите на тези футболисти. В крайна сметка това не са трансфери, защото Реал си връща тези играчи, когато реши, че ги иска обратно. При наказания, контузии… ще получават възможности. С всеки ден ги познавам все по-добре. Имаме ежедневен контакт с Ла Фабрика. Няма да говоря за всички, но те могат да бъдат обнадеждени.

Случаят с Хулиан Алварес и как той би действал

Никой не познава конкретната ситуация по-добре от Диего Симеоне. Не смятам, че аз трябва да казвам нещо по този въпрос. Аз твърдя, че когато един футболист не е доволен и дойде 1 септември, трябва да бъде доволен, защото в противен случай няма да играе до януари. От вчера и поне до декември той ще бъде важен футболист за своя клуб.



Оттеглянето на Меси от националния отбор

Сложно е да говориш за Меси. Няма думи. Той беше това, което всички видяхме – от онези футболисти, които ще ни липсват. Ще трябва да гледаме някой мач от МЛС, която не ми харесва особено. Има играчи, които винаги ти липсват. А всички знаем какво означава той.

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