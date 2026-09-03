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  3. Дани Олмо: Не разбирам Атлетико Мадрид за случая с Алварес

Дани Олмо: Не разбирам Атлетико Мадрид за случая с Алварес

  • 3 сеп 2026 | 09:51
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В сряда Дани Олмо беше в сградата на общината в родния си град Тераса, където получи почетно признание за световната титла, която спечели в САЩ. Футболистът на Барселона изживя много специален ден, споделяйки това отличие със своя град. Играчът на каталунците говори и за актуалните теми около отбора, в това число и за неосъществения трансфер на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

Шампионска лига
Днес е ден за празнуване. Исках да дойда и да отпразнуваме страхотното Световно първенство, което спечелихме за цялата страна. Това продължава. Сега имаме нови цели – да защитим титлите, които спечелихме, и да атакуваме Шампионската лига, за която имаме огромно желание.

Евентуалната роля на централен нападател
Треньорът ме познава перфектно и знае къде мога да играя. Отборът се подсили по невероятен начин. Има играчи, които са напълно способни да играят като типични централни нападатели. И аз съм сред тях.

Хулиан Алварес
Не разбирам случилото се с Атлетико Мадрид. Всички имаме своите мечти. Хулиан беше ясен и се бори за мечтите си, но има външни обстоятелства, които човек не може да контролира. Той е страхотен футболист, един от най-добрите в света. Такъв е футболът. Има неща, които се случват, и други, които не се случват. Иначе клубът ни свърши страхотна работа на трансферния пазар. Предстои ни много добра година, в това съм сигурен.

Реал Мадрид
Винаги е било така. Реал Мадрид се подсили много добре, както и ние. Целта и на двата отбора е да спечелят всичко. Ние имахме две много успешни години на местно ниво, а сега искаме успехи и в Европа.

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