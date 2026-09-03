Спартак Варна с амбиции за предстоящите битки в efbet Лига

Треньорският щаб на Спартак Варна е амбициран да покаже най-доброто от възможностите си и да отговори на надеждите на привържениците в предстоящите двубои от efbet Лига.

Интересен факт е, че освен старши треньора Васил Петров, неговите помощници Михаил Цоков и Ивелин Петков също наскоро придобиха елитния UEFA Pro лиценз, който им дава право да водят отбори от най-високото ниво на българския футбол.

Ръководството и привържениците на клуба твърдо застават зад настоящия треньорски щаб. Младите специалисти на Спартак са амбицирани да докажат качествата си и имат огромното желание отборът да демонстрира атрактивен и разпознаваем стил на игра, който да се хареса на взискателната варненска публика.

В двубоя срещу Лудогорец варненци се представиха отлично и напълно заслужено спечелиха точка срещу многократния шампион на България.

Междувременно стана ясно, че левият халф-бек от Кот д'Ивоар Закария Тиндано отново няма да може да бъде използван от Спартак Варна. Пред медията ни спортният директор на клуба Енгибар Енгибаров коментира ситуацията:

„За съжаление и този път няма да можем да използваме Закария Тиндано в двубоя срещу ЦСКА в събота. Ние като ръководство свършихме своята работа още преди време. Процедурата по картотекирането на играчи извън ЕС е много тромава и други български клубове също срещат подобни проблеми.

В момента чакаме Министерството на външните работи да изпрати по най-бързия начин картата на футболиста до посолството ни в Букурещ. След това ще трябва с експресна поръчка да му бъдат изготвени необходимите документи за работа, за да може той да бъде вписан в електронната система на БФС.

Вече осми кръг той не може да бъде на наше разположение. Това е загуба на излишно време както за нас като ръководство, тъй като не можем да използваме играча, така и за самия футболист, който има огромното желание да дебютира за отбора.“

/Пламен Трендафилов/

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