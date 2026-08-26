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  3. Шеф на Спартак (Вн): Гьоко напусна, втръсна ми от други внушения

Шеф на Спартак (Вн): Гьоко напусна, втръсна ми от други внушения

  • 26 авг 2026 | 10:44
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Шеф на Спартак (Вн): Гьоко напусна, втръсна ми от други внушения

Председателят на Управителния съвет на Спартак (Варна) Алекс Илиев, обяви, че ще даде цялата си подкрепа на временния треньор Васил Петров и очаква феновете да направят същото.

"От момента, в който се разделихме с Ясен Петров, цялото ми внимание е насочено към едно - много добре знаем каква грешка оттук нататък не бива да допускаме. И както може би не трябваше да бързаме, когато Гьоко Хаджиевски напусна, което е категоричен факт и ми втръсна от всякакви други внушения по темата, така и сега няма да бързаме и няма да повтаряме дадена грешка.

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Даваме шанс на Васил Петров да опита да стабилизира обстановката и да ни даде необходимото време, за да вземем наистина правилното решение. Защото с футбола шега не бива. Ако в този момент някой си позволи да плюе по Васил и да оплюва това решение, аз вече наистина няма да мога да го разбера", заяви Алекс Илиев.

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